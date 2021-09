KIA CARNIVAL SX 2022

La minivan de la marca coreana para servir las familias de milenios multifacéticos ahora es una MVP

Angelica Willard

La marca coreana KIA la denomina como una Minivan, pero a simple vista, de “mini” no tiene nada. Es para siete pasajeros, con sus corridas de asientos, puertas laterales corredizas y con un espacio para la mudanza de sus hijos al College, plegando los asientos queda el espacio del tamaño de una cama.

Solamente con mirarla, estamos viendo el trabajo de los diseñadores y su esmero en los detalles. La carrocería tiene un solo color incluso el techo, el parachoques delantero y trasero, con una combinación de una máscara o parrilla que va en cuadritos de tamaños ascendente a descendente, armonizada con un recuadro cromado que alberga las luces laterales LED y la cámara frontal. Bajando, vemos las tomas de aire laterales y el central, exquisitamente enmarcado en el cromado que sigue la línea de su parrilla. Simplemente un diseño nuevo a lo que estábamos viendo, que le trae frescura y modernismo al vehículo que aún cuando es voluminoso, esta línea frontal se enfrenta al viento, aprovechando el impulso, haciéndole más aerodinámico.

Siempre digo que los hombres deciden el cambio del vehículo, pero somos las mujeres que nos fijamos en los detalles, el color de los asientos y las regalías que harán feliz a nuestra familia, y por qué no, también a nuestras mascotas. Este vehículo le dejará más que complacido y le aseguro, no habrá discusiones; ambos estarán de acuerdo.

Este modelo KIA CARNIVAL 2022 SX tiene un motor de 3.5 litros, seis válvulas, 295 caballos de fuerza, con una transmisión automática de ocho velocidades, con modos de manejo, normal, económico, deportivo e inteligente en el que el auto le indica como aprovechar mejor su desenvolvimiento, se une a la línea de los utilitarios Telluride, Sorento y Seltos de la marca.

Si usted busca el KIA en los concesionarios, verá que lo definen KIA CARNIVAL MVP, que necesariamente no es la definición deportiva (Most Valuable Player), en este caso quiere decir, “Multi-Purpose Vehicle”, es decir un “Vehículo Multi-propósito”, lo cual tiene sentido, porque ya no sería el Minivan que los encasillan a estos modelos.

Y como todo es nuevo, en definición y diseño, podemos predecir que este modelo quebrará las ventas en este segmento, por todas estas características y además, por el precio, que con un valor total, incluidas algunas opciones en este CARNIVAL SX estaría en $42.770. Esto es, con los espejos plegables, cargadores USB adicionales, asientos delanteros climatizados, luces para neblina, ruedas de 19 pulgadas, pantallas para los asientos traseros, ayuda lumbar para el asiento del conductor, posición memorizada para el asiento y los espejos laterales, vista en el monitor de lo que pasa en el vehículo y el manejo y envío.

Para los colores, tiene el Silky silver, Snow White pearl, Panthera metal, Aurora black pearl, Deep chroma blue, Ceramic silver, Flare red y Astra blue. Para el tapizado interior pure optar por Tuscan umber y Off-black two tone leather, el Off black leather, el Off black cloth, el Off black SynTex, la combinación de Saddle brown y Off black Two-Tone SynTex o la del Tuscan Umber con Off black Two-Tone SynTex.

El CARNIVAL MPV SX tiene un largo de 203 inches y de alto tiene 69.9 inches, un vehículo muy seguro y con puertas que se abren con la presencia de su llave y se accionan presionando el botón en la manilla para abrir la puerta del conductor y para abrir y cerrar la puerta trasera deslizante.

Es un minivan muy hermoso, no solo en los colores exteriores y los asientos, en este modelo SX cuando usted se sube, en los asientos traseros de la segunda línea tiene mucha amplitud para las piernas o si sus hijos llevan sus mochilas, tienen espacio para ellas en el costado, además puede estirar sus piernas con la plataforma que, al igual que los asientos de avión, se levanta.

Todo está pensado en los vehículos de ahora y la KIA ante sus competidores ha hecho un muy buen trabajo, en la meta de los minivan versus Chrysler Pacifica, Honda Odyssey o Toyota Sienna.∆

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP) – Hispanic Motor Press Association (HMPA)