Los tres grandes riesgos de los usuarios de Android

Navegar por Internet, recibir ‘correos basura’, instalar ‘apps’ desde fuera de la tienda oficial. Son las mayores amenazas que enfrentan quienes utilizan en sus dispositivos móviles el sistema operativo Android, según expertos en ciberseguridad, que explican cómo mantenerse protegido.

+++ Conocer los peligros con anticipación y tener instalada una solución de seguridad (programa antivirus o anti ‘malware’) que funcione en todo momento son dos pasos esenciales para mantener una vida digital segura, señala Silviu Stahie, analista de seguridad en Bitdefender.

+++ Uno de los problemas de ciberseguridad más importantes en los usuarios de teléfonos inteligentes y las tabletas electrónicas con Android consiste en la falta de conciencia sobre el valor de sus datos digitales, que sin embargo los ciberdelincuentes conocen bien, apunta.

+++ Evite conectarse a las redes wifi públicas, incluso si están protegidas con contraseña, y adquiera el hábito de buscar aplicaciones, actualizaciones de seguridad y del sistema operativo del fabricante e instálelas tan pronto como estén disponibles, para cerrar las vulnerabilidades, aconseja.

1) Robo de celular

Teléfonos son robados a todo momento, y si el celular contiene grandes cantidades de informaciones personales la persona se expone a un gran riesgo. Considera colocar un bloqueo a tu teléfono cuando esté inactivo por un periodo largo de tiempo. Cerciórate también de hacer un backup de sus datos para que mantengas actualizadas siempre tus informaciones.

2) Virus

Los virus siguen esparciéndose en teléfonos celulares. Es una de las formas más rápidas para que criminales cibernéticos invadan tu teléfono y roben tus datos privados. Protégete y blinda tu celular con PSafe Total para Android, impidiendo que esos agentes dañinos entren en tu equipo.

3) Aplicaciones no oficiales

Aplicaciones no oficiales son puntos de acceso para Hackers. Para estar seguro, entra a sitios de aplicaciones de renombre que no representen ningún riesgo. Para iPhones, use Apple Store; para Android, use Google Play Store y para desktop, utilice PSafe Internet.

4) Hacking del correo electrónico

Al usar el correo electrónico en tu teléfono, cerciórate de nunca abrir nada que no reconozcas en la parte de archivos anexados. Si bajas el archivo equivocado, ciérralo inmediatamente. Debes evitar también el envío de informaciones confidenciales vía e-mail. Para tener una seguridad extra, usa claves de alta seguridad que tengan letras mayúsculas, números y símbolos, pero que además sea fácil de recordar.

5) Amenazas en las compra on-line

Los sitios de compra online, que recolectan informaciones de datos y tarjetas de crédito de consumidores son frecuente objeto de crímenes cibernéticos. Use siempre una red segura al utilizar su celular para comprar on-line y no se olvide de hacer “logout” al final de su compra.

6) Pagos y bancos no seguros

Tanto las compras online o bancos online como los pagos no seguros son grandes áreas de riesgo. Use siempre servicios de confianza como Ebay (Mercado Libre – Latin american versión of Eba) y bancos locales seguros que protejan la información del consumidor. Muchos sites financieros incluyen un servicio de tiempo límite de sesión lo que ayuda a evitar una permanencia extensa de los usuarios.

7) SMS Desconocido

Una de las maneras más comunes de que Hackers esparzan sus virus son los SMS. Nunca clickee un link enviado por un contacto desconocido. Elimine el mensaje y bloquee al remitente.

8) Redes no seguras

Redes públicas de cybercafés, lanhouses o lugares públicos son menos seguras que las de tu casa u oficina. Como los servidores no son tan fuertes, los criminales cibernéticos pueden invadirla con mayor facilidad y lanzar un ataque si alguien estuviera conectado. Cuando utilice una red pública, verifica que tu navegador sea seguro y limita cualquier actividad peligrosa que pueda afectarte.

9) Almacenamiento de datos no seguro

Proteger los datos en su celular es fundamental para garantizar tu privacidad. Debes estar protegido contra robo o pérdida de datos. Asegúrate de realizar un backup regularmente en una tarjeta SIM o drive USB externo.

10) Amenazas de datos de localización

Los teléfonos celulares ahora contienen informaciones de localización geográfica, lo que puede exponerte a amenazas a la seguridad física. Para resguardarte, desactiva los servicios de localización de Wi-Fi. Esto impedirá que los Hackers encuentren tu teléfono usando Wi-Fi o Bluetooth.

Para tener más seguridad, utiliza un programa de seguridad online en la nube. Servicios gratuitos como PSafe Total Android te otorgan seguridad para que los hackers no puedan infectarte o acceder a tus informaciones.