“The Night House” arrives on Digital October 5 and on Blu-ray™ and DVD October 19

Los Angeles, CA (15 de septiembre de 2021) – El thriller psicológico de Searchlight Pictures The Night House estará disponible en digital el 5 de octubre y en Blu-ray y DVD el 19 de octubre. La película que según los críticos es "intensa" (David Ehrlich, Indiewire) y "te deja sin aliento" (Meagan Navarro, Bloody Disgusting) también tiene una certificación de originalidad en Rotten Tomatoes™ y llega justo a tiempo para Halloween. Sinopsis de la película Sacudida por la inesperada muerte de su esposo, Beth (Rebecca Hall) se queda sola en la casa junto al lago que él construyó para ella. Poco después, visiones perturbadoras de una presencia en la casa comienzan a atraerla con una fascinación fantasmal. Desesperada por obtener respuestas, comienza a indagar en las pertenencias de su marido, solo para descubrir secretos extraños e inquietantes. The Night House de Searchlight Pictures* Lo que pasa en la casa del lago – Sumérgete junto al director David Bruckner y el elenco para revelar los secretos de The Night House. Desde el diseño del alucinante set hasta la interpretación poseída de Rebecca Hall, observa cómo este misterio aterrador cobró vida. *El material adicional varía según producto y prestador Elenco: Rebecca Hall como Beth Sarah Goldberg como Claire Vondie Curtis Hall como Mel Evan Jonigkeit como Owen Stacy Martin como Madelyne Dirigida por: David Bruckner Producida por: David Goyer, p.g.a., Keith Levine, p.g.a., John Zois Guionistas: Ben Collins and Luke Piotrowski Compositor: Ben Lovett Especificaciones de producto de The Night House de Searchlight Pictures Lanzamiento: Digital: 5 de octubre/ Físico: 19 de octubre Productos: Digital: UHD, HD, SD Físico: Blu-ray Combo Pack (Blu-ray + código digital) y DVD Duración: Aproximadamente 107 minutos Calificación: R en EE.UU./ Material adicional no calificado Formato de pantalla: Digital : 2.40:1/ Físico : 2.40:1 Audio: Blu-ray : inglés 5.1 DTS-HDMA y Audio descriptivo 2.0, francés y español 5.1 Dolby Digital DVD : inglés, francés y español 5.1 Dolby Digital, Audio descriptivo 2.0 en inglés Digital : inglés Dolby Atmos (solo UHD, algunas plataformas), inglés 5.1 y 2.0 Dolby Digital, español 5.1 y 2.0 Dolby Digital, francés 5.1 y 2.0 Dolby Digital, Audio descriptivo 2.0 en inglés Dolby Digital (algunas plataformas) Subtítulos: Blu-ray : subtítulos en inglés SDH, francés y español DVD : subtítulos en inglés SDH, francés y español Digital : inglés SDH, español, francés (algunas plataformas) Redes sociales Twitter: @NightHouseMovie Facebook: @NightHouseMovie Instagram: @NightHouseMovie #TheNightHouse