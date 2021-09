Noah Centineo, el chico que conquistó al público adolescente

El protagonista de la trilogía “To All The Boys” será el mejor amigo de Black Adam, uno de los enemigos diabólicos del Capitán Marvel del universo de DC Comics, en la próxima película homónima.

+++ Tras acudir a diferentes audiciones, consiguió un papel en “Austin & Ally” de Disney Channel. “Era una línea y se convirtió en cinco líneas en el episodio. Las cinco líneas se convirtieron en recurrente y me mudé a Los Ángeles”, dijo el actor. En aquel momento tenía 15 años.

+++ Fue 2018 el año revelación de Centineo. Ese año, su nombre apareció en el catálogo de Netflix como el actor que daba vida a Peter Kavinsky, el protagonista masculino de la película “To All The Boys I’ve Loved Before”.

+++ A este primer título le siguieron dos más que cerraban la historia, “To All the Boys: P.S. I love you” y “To All The Boys: Always and Forever”, y otros como “Sierra Burgess Is a Loser” o “The perfect date”, y Centineo se convirtió en uno de los rostros favoritos entre los jóvenes.

Se metió al público más joven de Netflix en el bolsillo con la trilogía “To All the boys” y su nombre aparece en otros títulos de la plataforma.