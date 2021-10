Se endurece la guerra DeSantis-Biden con 2022 a la vista

Miami, 1 de oct (EFE).– Con demandas judiciales y leyes en completa oposición al gobierno del presidente demócrata Joe Biden, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, está ganando protagonismo nacional de cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar en 2022

La “guerra” de DeSantis contra Biden se “radicalizará” más a medida que se aproxima la cita con las urnas, según el Partido Demócrata de Florida, mientras que para los republicanos no existe tal confrontación sino una lucha por las “libertades”.

El choque constante DeSantis y Biden ha sido principalmente por el manejo de la pandemia, pero también por la política de inmigración.

“Si no va a ayudar, al menos apártese”, le dijo en agosto pasado Biden a DeSantis por una norma floridana que no permite obligar a usar mascarillas en las escuelas. El gobernador republicano respondió al presidente que no podía hablar de prevenir la covid-19 cuando la frontera estaba “abierta” a la pandemia.

La vicegobernadora de Florida, Jeannette Núñez, dijo a Efe que no es una guerra política sino “de ideas”.

Núñez, de origen cubano, indicó que DeSantis está empeñado en defender las “libertades” de las personas y por eso prohíbe los pasaportes de vacunación y se niega a las mascarillas obligatorias en las escuelas públicas.

Para DeSantis lo importante es asegurar “que este proceso de la pandemia no nos ha quitado los derechos humanos, como padres, como empresarios”, dijo la vicegobernadora.

Para el presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, lo que hace DeSantis es “un papelazo” y su postura se va a hacer “más radical” a medida que se acerquen las elecciones para renovar gran parte del Congreso y los gobiernos de 36 estados, incluido Florida, en 2022.

El exalcalde de Miami manifestó que la demanda anunciada esta semana por DeSantis contra la política migratoria de Biden está “dirigida a complacer esa audiencia antiinmigrante que existe en Estados Unidos”.

Para Díaz, esa demanda es una distracción para “no hablar de las crisis sustanciales” de Florida como la covid-19, la falta de acceso a vivienda asequible, el desempleo, el transporte, los desalojos y el crimen.

Se lamentó de que “55.000 personas han muerto en la Florida, son 55.000 familias y no ha parado (la pandemia)” y aseguró que mientras la motivación del presidente Biden es salvar vidas, el republicano tiene de fondo “ambiciones nacionales”.

“FALLIDA EXPLORACIÓN PRESIDENCIAL”

Por su parte, Nikki Fried, la única demócrata del gabinete de DeSantis y quien aspira a reemplazarlo en 2022, dijo a Efe que el republicano está sacrificando a Florida por sus ambiciones electorales.

“Está dedicando su tiempo a la recaudación de fondos fuera del estado, demandas irresponsables y obstaculizar el camino de la Administración Biden”, aseguró la comisionada de Agricultura.

Lamentó las “tendencias de los dictadores” de Florida y Texas, que “han perdido de vista la democracia” con políticas “que centralizan la autoridad, amenazan la libertad de expresión y dificultan el voto”.

“La única forma en que (DeSantis) puede ganar en Florida es dificultar el voto de las personas y quitarles sus libertades”, enfatizó.

Para Fried, DeSantis está “dejando a todos atrás por una fallida exploración presidencial”.

Tras la derrota electoral sufrida en 2020 por Donald Trump, padrino político del gobernador, DeSantis sonó en las encuestas de su partido para las presidenciales de 2024 e incluso el expresidente llegó a decir que podría ser su fórmula a la vicepresidencia en caso de presentar su candidatura.

Sin embargo, Núñez dijo a Efe que la prioridad de DeSantis es la reelección. “Él ha estado muy claro que en este momento él está enfocado en la reelección (…) y no hay planes futuros sin ganar esa reelección”.

“Tengo toda la confianza que nosotros vamos a estar muy pronto anunciando nuestra reelección”, precisó.

“BIDEN AFECTA A FLORIDA”

A juicio de Helen Aguirre Ferré, directora ejecutiva del Partido Republicano de Florida, es Biden quien ha “politizado” la pandemia y aseguró que sus políticas migratorias afectan a este estado.

Sobre la inmigración dijo que actualmente el “70 %” de aquellos que cruzan la frontera vienen o expresan su deseo de venir a Florida y que el estado “hereda” costos en salud, educación y vivienda de estos inmigrantes.

En el mismo sentido se pronunció el senador estatal Manny Díaz Jr, quien dijo a Efe que las medidas de DeSantis anunciadas esta semana, que entre otras cosas prohíbe a todas las agencias estatales que “faciliten la inmigración ilegal”, no son antiinmigrantes sino “que hay que seguir la ley”.

Sobre el bajón en los sondeos que ha sufrido DeSantis, especialmente ligado a las polémicas por el uso del tapabocas en las escuelas públicas, Díaz dijo que “no se puede gobernar por encuestas”.

El senador negó además que DeSantis este siguiendo la posturas de Trump para alimentar a su base política. DeSantis “tiene su propia postura y principios independientes”, subrayó.