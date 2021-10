Cineastas hispanos empiezan a beneficiarse de la pasión latina por el terror

Miami, 16 oct (EFE).- Octubre es el mes del miedo en Estados Unidos. Y por primera vez este año los latinos, los más ávidos consumidores de películas de terror en el país, tienen una nutrida e histórica representación entre los creadores, productores, directores y actores de los nuevos estrenos en el cine de suspenso y horror.

Las principales plataformas de “streaming” tienen producciones de terror, no solo escritas y actuadas por latinos, sino que se meten en la realidad de la comunidad y combinan la denuncia con los sustos.

“Los verdaderos monstruos, los que de verdad hay que temer están entre nosotros”, afirmó el actor mexicano Tenoch Huerta, quien encabeza el elenco de “Madres”, una de las películas de los estudios Blumhouse a principios de mes para Amazon Prime Video.

Huerta es parte de un grupo de artistas y expertos entrevistados por Efe que coincidieron en que el aumento de latinos en el género del terror “es una novedad muy bienvenida”.

“Hasta ahora podíamos contar con los dedos los creadores latinos con la oportunidad de expresarse en ese género, a pesar de que el padre del terror moderno es uno de los nuestros”, manifestó la autora mexicana estadounidense Marcella Ochoa, quien escribió a cuatro manos con Mario Miscione el guión de “Madres”.

La guionista se refería a George A. Romero, el cineasta neoyorquino de padre hispano que hizo en 1968 la película de zombies de la historia “Night Of the Living Dead”.

“Además, siempre me llamó la atención de que, a pesar de que los latinos son más del 50% de la taquilla en las películas de horror, nuestras historias rara vez se veían reflejadas en esas producciones”, agregó Ochoa.

TERROR SOCIAL

Películas como “Madres” y “Bingo Hell”, parte de la entrega de Blumhouse en Amazon, y “Nobody Gets Out Alive”, de Netflix, representan un cambio radical en ese sentido, pues no solo tienen como protagonistas actores latinos, sino que son historias de latinos escritas por latinos.

En “Madres” se usa la alegoría de un monstruo que enloquece a embarazadas y roba a sus bebés para reflejar el terror de las migrantes que fueron esterilizadas sin su consentimiento.

“Escribí esa historia inspirada en el escándalo que se generó en 1975 cuando se descubrió esa práctica, pero dolorosamente cuando estábamos filmando salió la noticia que se sigue haciendo en 2020”, indicó Ochoa.

En este sentido, la actriz mexicana Adriana Barraza, que protagoniza la película de terror “Bingo Hell”, agregó que las historias que cuentan van más allá del puro terror.

“Si bien está el elemento del género, también agregamos una crítica social importante en otros temas, como en el caso de mi película: el trato a los ancianos y la discriminación contra la mujer, pero también cómo se trata a los inmigrantes a medida que se van haciendo ancianos”, dijo.

Ariana Guerra, la protagonista de “Madres”, subrayó que una de las cosas que más le “emociona” de esta nueva tendencia es que “las historias son escritas por latinos y por eso se muestra nuestra realidad como es. Un ejemplo es la tensión entre nuestras comunidades por el colorismo y la facilidad como se habla el español. Todo eso está reflejado”.

En “Nobody Gets out Alive”, protagonizada por la mexicana Cristina Roddlo, la historia original fue transformada para transmitir las emociones de una joven indocumentada, que está atrapada por una casa.

Este año también se estrenó la película “La purga por siempre”, protagonizada por Ana de la Reguera, donde el racismo aparece disfrazado del terror que ejercen hombres enmascarados, mientras que en 2020 la serie “Penny Dreadful: City of Angels” aprovechó para enseñar cómo los latinos, especialmente los mexicanos, fueron expropiados, abusados y marginalizados durante el crecimiento de Los Ángeles.

FASCINACIÓN CULTURAL

“Fue muy emocionante que ‘Madres’ saliera además durante el mes de la herencia hispana, porque lo que cuenta es justamente eso, una de las experiencias más aterradoras que han vivido las mujeres migrantes en este país, a través de un género que es parte de nuestro tejido cultural”, agregó Ochoa, quien asegura que la pasión de los latinos por el contenido de miedo es ancestral.

“Desde bebés nos están mandando a dormir para que no nos coma el Coco o el Cuco. Qué más horrible que eso”, expresó a Efe Barraza.

Pero Evelyn González, una de las actrices en la serie de “Blumhouse”, va más allá y dice que está segura de que alguna fuerza del más allá estuvo presente en las filmaciones, en la que “pasaron cosas raras”.

“Yo no creo mucho en eso, pero soy latina, y cualquier cosa rara me lleva a lo que me enseñaron de niña y me muero del miedo”, dijo.