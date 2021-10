Rafael Amaya regresa a la TV con un regalo para los fans de Aurelio Casillas

Miami, 18 oct (EFE).– Rafael Amaya regresa a la televisión como actor por primera vez desde su traumática salida del “El señor de los cielos” y en entrevista con Efe reveló que retorna con “un regalo para los fans de Aurelio Casillas”.

Tras una ausencia de tres años, el actor mexicano será visto como el bandolero Teo Valenzuela en la serie de la cadena Telemundo “Malverde: El Santo Patrón”, protagonizada por Pedro Fernández.

“Malverde está escrita por uno de los mejores guionistas de la televisión en español y un amigo Luis Zelkowicz. Él fue el creador y escritor de ‘El Señor de los Cielos’ y quiso darme la oportunidad de conectarme con los fanáticos”, dijo Amaya.

“Valenzuela, si uno se pone creativo, es como el antecesor de Casillas y un guiño a esa relación imaginaria es que lo puso a decir el clásico ‘are’ de El señor de los cielos”, adelantó.

Hay otras cosas que conectan a ambos personajes, pero Amaya reconoció que cuando vio la expresión en el guión “no lo podía creer” y hasta preguntó a la producción si eso estaba bien.

“Pero sí, fue el propio Zelkowicz el que lo escribió” y para Amaya fue “bonito”, poder despedir al personaje que le cambió la vida aunque fuera indirectamente.

Debió ser de esa manera porque desde mediados de la sexta temporada -“El Señor de los cielos” terminó en la séptima- Amaya sucumbió a una crisis de adicción, que lo llevó a abandonar el trabajo. En la ficción fue puesto en coma hasta que murió.

Amaya ha sido cauto pero sincero con las declaraciones a la prensa sobre los “devastadores” efectos de la adicción en su vida y lo “duro y transformativo” de la desintoxicación y tratamiento.

“Cuando entré al estudio de grabación me di cuenta que también me había cambiado hasta como actor. Vivir algo como lo que yo viví te hace más empático y más sensible a la experiencia humana”, compartió en la entrevista.

“Creo y espero que me haya hecho un mejor actor, porque sentí que la relación con el personaje y su entorno es mucho más profunda”, indicó Amaya.

El entorno que encontró en “Malverde” fue “generoso y cuidado”, pues las grabaciones fueron en un pueblo ficticio creado por Telemundo a semejanza de lo que era el norte de México a principio de siglo pasado.

El personaje de Amaya estará en pantalla un par de semanas y luego su futuro profesional es incierto. Tiene contrato de tres años con Telemundo, pero no hay anuncios concretos.