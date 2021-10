India, la princesa de la salsa, se reencuentra con su público con “Inmensa”

Nueva York, 20 oct (EFE).- La cantante India, conocida como “princesa de la salsa” está de regreso en los escenarios, tras una carrera de tres décadas en las que ha interpretado diversos géneros, y el 23 de octubre ha convocado a sus seguidores a un concierto en El Bronx, el condado neoyorquino de la salsa.

“Vuelvo a mi casa”, dijo en entrevista con Efe la cantante puertorriqueña ante su próxima presentación “India Inmensa” en el Lehman Center for the Performing Acts en El Bronx, condado donde creció luego de que su familia se mudara desde Puerto Rico.

Asegura que su público le “hizo mucha falta” y lamenta que debido a las medidas de seguridad aún vigentes por la covid-19, no pueda compartir con ellos unos momentos tras las bambalinas, como hacía antes de la pandemia.

“A mi me hizo sentir muy bien ver al público, y estamos viéndoles más y más, con muchas precauciones”, indicó la cantante, que estuvo este año en festivales de salsa en Perú y Colombia, y que se caracteriza por su poderosa voz y la pasión con la que interpreta sus temas.

La India, que grabó con el salsero Víctor Manuelle el nuevo tema “Víctimas las dos” en la primera colaboración que hacen, eligió para esta vuelta a los escenarios un repertorio que va desde Freestyle y House de los inicios de su carrera, al pop latino, reguetón y la salsa, con temas preferidos del público como “Vivir lo nuestro”, “Me cansé de ser la otra”, “Dicen que soy”, “Ese hombre” o “Mi mayor venganza” que lleva siempre en su maleta.

La India es la mujer con más canciones número uno, 11 en total, en la lista Billboard Tropical Song Airplay, y al igual que la fallecida Celia Cruz, la “reina de la salsa”, tuvo el mérito de abrirse paso con éxito en un género siempre dominado por hombres.

La cantante boricua atribuye este hecho a la falta de interés de las disqueras por las mujeres que hacen salda, pero recuerda que a lo largo de su carrera ha compartido momentos con salseras en diversos países.

“Cuando me inicié había muchas mujeres coristas y otras que sacaban un disco y ninguno más. Encontré extraño que no hubiera más mujeres con interés de querer seguir lanzando música”, dice la intérprete.

“Dondequiera que voy veo muchos talentos” que no se escuchan en la radio, indicó y reclamó más apoyo “para la música antillana”.

Sobre sus éxitos dice que al elegir los temas para sus discos no es tan exigente como lo es en un escenario con sus músicos. Elige composiciones “que sienta que puedo interpretar y que me sienta cómoda con el mensaje” pero en un escenario es rigurosa con que “la orquesta suene bien”.

India asegura que no tiene preferencia por alguno de sus éxitos pero dice que disfruta de interpretar “Mi mayor venganza”, que “es como una novela y la gente siempre me la pide”.

De sus tres décadas en la música afirma que ha habido “de todo un poco”, alegrías, tristezas, satisfacciones y muchos proyectos.

“Siempre me ha sorprendido cuando pienso que no he hecho suficiente y me dejan saber que sí, que sí lo he hecho, con un homenaje que me impacta” como en el 2019 cuando fue reconocida como la fémina con más temas número uno “porque uno lanza su música y no sabe qué va a pasar”, comenta.

“A mi (la carrera) me ha traído mucha alegría. Me gusta cantar, estar con mis músicos, me gusta conocer y estar en un escenario es lo que más me gusta de todo. También grabar porque no hay nada como escucharte en la radio, eso trae mucha alegría al artista”, indicó.