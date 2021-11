Los antivacunas del deporte

Joshua Kimmich, futbolista alemán del Bayern de Múnich, es el último deportista que se ha sumado a los reticentes a ser vacunados. El baloncestista Kyrie Irving, la estrella del fútbol americano Lamar Jackson, el beisbolista Anthony Rizzo o el tenista Novak Djokovic, también han manifestado sus dudas a recibir la vacuna anticovid.

++ “Tengo algunas reservas personales, especialmente en lo que respecta a la falta de estudios a largo plazo”, explicaba Kimmich respecto a su decisión de no vacunarse.

++ El caso Kyrie Irving, base de los Brooklyn Nets, ha trascendido más allá de la NBA. “Estoy haciendo lo mejor para mí”, expresó.

++ El tenista Novak Djokovic, que hasta ahora no ha aclarado si está vacunado o no, manifestaba hace un año que “no me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para que pudiera viajar libremente”. El mundo del deporte no escapa a la polémica existente entre los negacionistas a las pautas de vacunación anticovid y quienes aceptan de buen grado este remedio para protegerse de esta enfermedad. El debate está en la calle y algunos deportistas ya han manifestado su desconfianza a ser inoculados.

La pandemia por coronavirus Covid-19 ha causado más de 4,5 millones de muertes alrededor del mundo. Los esfuerzos por encontrar una vacuna que lograra frenar la enfermedad dieron frutos en diciembre del 2020, cuando Margaret Keenan se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra la enfermedad.

A pesar de ello hay miles de personas escépticas respecto a la vacuna contra el coronavirus. En el mundo del deporte, figuras como el basquetbolista LeBron James han causado polémica con el tema de la vacunación. La estrella de los Lakers, ahora vacunado, fue claro en su momento:

“Todos tienen su propia elección de hacer lo que creen que es correcto para ellos y su familia y cosas de esa naturaleza. Yo era muy escéptico (sobre la vacuna), pero después de investigar, sentí que era lo más adecuado no solo para mí, sino también para mi familia y mis amigos. Por eso decidí hacerlo”, dijo LeBron en el día de prensa de los angelinos.

La NBA, rodeada de polémica

Es justamente la NBA una de las ligas con más jugadores antivacunas, de acuerdo a la propia liga entre el 10 y el 15 por ciento.

Kyrie Irving, vicepresidente del sindicato de jugadores, es otro de los estandartes de este movimiento, igual que Andrew Wiggins. “Voy a mantener todo esto en privado. Es una asunto personal y aunque tengo la espalda contra la pared, voy a seguir luchando por lo que creo”, dijo el elemento de los Warriors, que finalmente ha accedido a vacunarse según The Athletic.

Hace menos de una semana Bradley Beal también se manifestó. La estrella de los Wizards Washington lanzó el dardo: “¿Me gustaría tener una explicación de por qué la gente que ha recibido la vacuna, sigue contagiándose de Covid cuando se supone que eso debe ser una protección muy alta?”; a ello se ha sumado Jonathan Isaac, del Magic Orlando: “Al final los que desarrollan las vacunas son personas y no puedes fiarte del todo de las personas”.

A todos ellos les ha respondido la leyenda Kareem Abdul-Jabbar, en palabras publicadas por Rolling Stone: “No hay lugar para jugadores que estén dispuestos a arriesgar la salud y la vida de sus compañeros de equipo, el personal y los fanáticos simplemente porque no pueden comprender la gravedad de la situación o hacer la investigación necesaria”.

A la postura específica de LeBron respondió Enes Kanter en entrevista con CNN: “Cuando lo escuché, me sentí muy decepcionado y pensé que era ridículo. Obviamente, LeBron James es uno de los rostros de la Liga, y debería ser el primero en salir y decir: ‘Escuchen todos. He recibido la vacuna y estoy alentando a todos: a mi comunidad, a todos los aficionados del básquetol y a los de los deportes en general, a ponerse la vacuna para que podamos salvar otras vidas. Espero que pueda informarse sobre esta vacuna e inspirar y animar a otras personas a su alrededor”, dijo el turco de los Celtics de Boston.

NFL, con postura clara respecto a antivacunas

En la NFL tienen la idea clara: “Como aprendimos el año pasado, podemos jugar una temporada completa si mantenemos un compromiso firme de cumplir con nuestros protocolos de salud y seguridad y de hacer los ajustes necesarios en respuesta a las condiciones cambiantes”, explicó el comisionado Roger Goodell en un texto enviado a todas las franquicias.

En la liga de fútbol americano hay casos como el de Lamar Jackson, de los Ravens de Baltimore y quien contrajo Covid-19 en dos ocasiones: “Debo ir a hablar con mi equipo respecto a eso (vacunarse) y ver qué opinan ellos al respecto. Seguir aprendiendo tanto como pueda. Partiremos de allí”, explicó.

MLB

En la MLB hay casos similares como el de Anthony Rizzo, primera base de los Yankees de Nueva York y quien dio positivo a coronavirus en agosto pasado. Un par de meses antes, Rizzo habló para ESPN sobre la vacuna:

“Esto es algo más grande que el béisbol, es una decisión de vida. Lo he pensado mucho. La decisión de no vacunarme es una por la que respondo. Obviamente hay gente que me va a odiar y pienso que eso es desagradable. Estoy haciendo mi propia investigación sobre la vacuna y quiero hacerlo hasta que tenga todos los datos”.

Alfredo Talavera, antivacunas en la Liga MX

En septiembre pasado trascendió que Alfredo Talavera, portero de los Pumas, era uno de los futbolistas antivacunas en la Liga MX. El diario Récord, a través de la columna del Francotirador, reveló la postura del guardameta.

Días más tarde el técnico de los felinos, Andrés Lillini, tocó el tema en conferencia previa al juego de la Leagues Cup ante el León:

“Estuve hablando con él y me dijo que se va a vacunar, pero sí es un tema personal que más que todo uno se preocupa por la salud. Después no he tenido tampoco grandes charlas, pero sí me dijo que lo va hacer en estos días”.

Talavera dio positivo durante la participación de la selección mexicana de fútbol en la Copa Oro, a inicios del mes de agosto.

Deportistas antivacunas han muerto por coronavirus

A nivel mundial hay deportistas antivacunas que han fallecido por coronavirus Covid-19. Uno de ellos es Jorge Lis, expiloto español y subcampeón en 125 cc en 1996, quien murió a inicios de septiembre a los 46 años de edad, producto de complicaciones por coronavirus Covid-19. Su hermana, Elena Lis, afirmó que Jorge rechazó en su momento la vacuna, ya que era antivacunas.

Otro caso es el de John Eyers, de 42 años y quien destacaba como amante del montañismo, el cual murió en Reino Unido. Al igual que Jorge Lis, rechazó la vacuna: “La única condición de salud preexistente que tenía era la creencia en su propia inmortalidad. Pensó que si contraía Covid-19 estaría bien, que tendría una enfermedad leve. No quería poner una vacuna en su cuerpo”, dijo su hermana Jenny Mccann en su cuenta de Twitter.