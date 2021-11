Un Día de Muertos para recordar a migrantes fallecidos bajo custodia de ICE

Miami, 1 nov (EFE).- Activistas por los derechos de los inmigrantes celebran estos días una decena de eventos con motivo del Día de Muertos en todo el país para honrar las vidas de aquellos que murieron en centros de inmigrantes y pedir al Gobierno que tome medidas para evitar nuevas tragedias similares.

Los eventos del Día de los Muertos comenzaron el pasado 28 de octubre y concluirán el próximo 10 de noviembre con el objetivo de recordar a los inmigrantes fallecidos bajo custodia federal.

Desde que el presidente, Joe Biden, asumió el cargo en enero pasado cinco personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), destacaron los organizadores de estos actos, los grupos Detention Watch Network y la campaña We Are Home.

Esta cifra sigue a la registrada en el año fiscal 2020, cuando 21 personas murieron bajo custodia de ICE, en su mayoría víctimas de la pandemia del coronavirus, lo que supuso el mayor número en 15 años, recordaron en un comunicado emitido este lunes.

Precisamente en esta jornada se concentran tres de los actos previstos, sendas vigilias frente el Centro de Detención de Aurora, en Colorado, y a la Oficina de ICE de St. Louis, en Misuri.

La otra vigilia del día será virtual y estará organizada por el Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana, que convocó a los defensores de los derechos de los inmigrantes a las 7 pm EST (4:00 pm PT).

Para el martes, habrá una vigilia a la luz de las velas y la construcción de un altar comunitario en Sacramento, capital de California, estado en el que se realizará una instalación de arte fuera del Centro de Detención de Mesa Verde, en Bakersfield.

Y el mismo día pero en Tucson, en Arizona, el grupo No más Muertes realizará su tradicional peregrinación del Día de Muertos organizada.

Marcela Hernández, directora de organización de Detention Watch Network, dijo que los centros de detención representan “abuso, trauma y, a veces, la muerte” para sus reclusos.

“La gente está perdiendo la vida a causa de un sistema de detención que simplemente no necesita existir. La Administración Biden debe cerrar los centros de detención de inmigrantes, poner fin a los contratos de detención y liberar a las personas de la detención de inmediato”, pidió.

Para el próximo sábado está previsto también en Arizona un evento de Día de Muertos en el que se compartirá comida, música y el pedido para que se acabe la detención de inmigrantes en los Estados Unidos.

La directora de estrategia ejecutiva de We Are Home Campaign, Sonia Lin, criticó al Gobierno Biden por los, en su opinión, incumplimientos de las promesas electorales del demócrata y en concreto el “alarmante” incremento de personas bajo custodia de ICE.

A comienzos de 2020 ICE llegó a tener bajo su custodia un promedio diario de unas 40.000 personas, pero desde el comienzo de la pandemia de la covid-19 la agencia fue reduciendo esa cifra y actualmente tiene poco más de 23.000 migrantes detenidos, aunque llegó a tener cerca de 14.000 en abril de este año.