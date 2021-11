EE.UU. evalúa crear un centro de manufactura de vacunas para Latinoamérica

Washington, 8 nov (EFE).- Estados Unidos evalúa ayudar a crear un centro de manufactura de vacunas para Latinoamérica que permita fabricar más dosis en el continente, y quiere apoyar un proyecto que busca hacer lo mismo en África Occidental, indicó este lunes una fuente oficial.

Esos proyectos podrían formar parte del plan de infraestructuras con el que Estados Unidos quiere contrarrestar el avance de China, que Washington planea presentar probablemente el próximo enero y que se llamará “Build back better for the world” (Reconstruir mejor para el mundo).

En una rueda de prensa telefónica con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe, un alto funcionario estadounidense dio pistas sobre los proyectos que estudia financiar la Casa Blanca en Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico en el marco de la iniciativa, que tiene el respaldo del G7.

“Hay una serie de proyectos en materia de energía solar, hidráulica y geotérmica (que podríamos desarrollar), y hemos tenido muchas conversaciones tanto en Ecuador como en Colombia sobre la posibilidad de crear un centro de manufactura de vacunas para Latinoamérica”, explicó el funcionario.

La fuente, que pidió el anonimato, no dio detalles sobre cómo funcionaría ese posible centro de manufacturas, pero explicó que se habló de ese tema durante una gira latinoamericana que hizo a finales de septiembre Daleep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente Joe Biden.

Singh visitó Colombia, Ecuador y Panamá para escuchar las ideas de los líderes de esos países y empezar a dar forma al plan de la Casa Blanca; y la semana pasada, viajó además a Senegal y Ghana para hacer lo mismo en esa región africana.

“En cada uno de los cinco países que hemos visitado hasta ahora, hemos salido con al menos diez proyectos” que se pueden desarrollar en el marco de la nueva iniciativa, aseguró el citado funcionario.

Eso “no significa que se vayan a lanzar 50 proyectos en esos cinco países en enero”, sino que probablemente la lista se reducirá y Estados Unidos lanzará su nueva iniciativa con “entre cinco y diez proyectos que servirán como prueba” de lo que puede suponer la iniciativa, añadió la fuente.

El Gobierno de Biden tiene planeada otra gira relacionada con la iniciativa a finales de año en Asia, y también quiere programar un viaje a Centroamérica, aunque aún no hay fecha para eso, indicó el funcionario.

Los proyectos iniciales de la iniciativa se decidirán formalmente durante una reunión del G7 en diciembre, en la que el Reino Unido le pasará a Alemania el relevo de la presidencia del grupo, agregó la fuente.

Se espera que el futuro plan de EE.UU. movilice capital del sector privado para impulsar proyectos en cuatro ámbitos: el clima, la seguridad sanitaria, la tecnología digital y la igualdad de género.