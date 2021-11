Este es Paul Rudd, el hombre más sexy del mundo

El actor Paul Rudd, que ha recibido el título otorgado por la revista People como “el hombre más sexy del mundo”, es conocido por sus papeles en comedias y su interpretación del superhéroe de Marvel Ant-Man.

+++ Rudd nació el 6 de abril de 1969 en Nueva Jersey, Estados Unidos donde, junto a Nueva York, atesora los recuerdos de su infancia más temprana. “Mis abuelos vivieron en todas las localizaciones de ‘The Sopranos’”, contó a la revista GQ en 2009.

+++ Rudd se embarcó en la interpretación y en la década de los años noventa comenzó a trabajar en televisión. En 1995 llegó su gran oportunidad en el cine con la película “Clueless”. Durante todo el final de esa década y principios de la siguiente, compaginó trabajos en ambas pantallas.

+++ El actor, escritor, productor y humorista lleva casado desde 2003 con Julie Yaeger y tienen dos hijos, el chico de nombre Jack y la hija que se llama Darby.

El actor Paul Rudd, de 52 años, acaba de ser nombrado “el hombre más sexy del mundo” por la revista People, que lleva décadas engrosando esta lista con un nombre cada año.

‘People’ entregó el nombre del hombre más sexy del mundo durante el 2021 y para sorpresa de muchas fanáticas el actor Paul Rudd fue quien se terminó quedando con este galardón, que, sin lugar a duda, lo convierte en uno de los personajes más buscados en el planeta.

Paul Rudd, de 52 años, es reconocido en el mundo de Hollywood al ser un actor, guionista y productor de películas, entre las cuales se han destacado sus papeles en “Clueless”, “Friends” y ahora en la franquicia “Ant-Man”.

“Voy a apoyarme mucho en esto. Voy a ser dueño de esto. Tengo una conciencia, lo suficiente como para saber que cuando la gente se entera de que me elegirán para esto, dirán: ‘¿Qué?’ Esto no es falsa humildad. Hay muchas personas que deberían entender esto antes que yo”. dijo Paul Rudd a People tras su nombramiento.

La noticia generó bastantes comentarios, ya que poco a poco se van rompiendo esquemas de belleza en los cuales se pensaban hombres musculosos y con facciones perfectas, sin embargo, este hombre da muestra de la ‘juventud eterna’ y a sus 52 años logró convertirse en el ideal de muchas mujeres en el mundo

“Ahora espero que finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B. Jordan. Y me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando. Y probablemente trataré de mejorar en la meditación con una luz realmente suave. Me gusta reflexionar. Creo que esto va para ayudarme a volverme más interior y misterioso. Y estoy deseando que llegue eso”, concluyó Paul Rudd.