FORD BRONCO 4×4 BLACK DIAMOND 2021

Renace con éxito el todo terreno en el 2021 con sus poderosas raíces después de su creación hace 25 años

Angelica Willard

Miami, FL – nov. 15, 2021 – Si quiere captar las miradas del público, no lo dude, maneje una Bronco. Sin duda produce interés y nostalgia ya que muchos recuerdan los revolucionarios 60as en la música, el diseño y el poder en la carretera, que significó este modelo SUV compacto. Además de este color, que conquista a hombres y mujeres. Ahora viene a situarse en el mercado de las todo terreno, con un diseño sólido y poderoso.

Estamos frente al FORD Bronco 4×4 Black Diamond 2021, un SUV compacto de cuatro puertas para cinco pasajeros 2.7L Ecoboost, V6 y una transmisión de 10 velocidades, toda una máquina para los apasionados de los off-road, tal como la primera generación que transitaba bajo el apodo GOAT (Goes Over Any Type of Terrain).

Siguiendo este apodo la empresa da énfasis en su chassis y su capacidad para rodar en cualquier tipo de terreno, especialmente porque está capacitado con distintos modos de manejo, tales como: Normal, Eco, Deportivo, Resbaloso y Arena, con las características de Baja, Mud’Ruts y Rock Crawl para el manejo todo terreno. Todas son muy fáciles de cambiar.

En los modelos que existen está el de dos puertas y este que tuvimos el agrado de conducir, el de cuatro puertas con ruedas de 35 inch, puerta abatible manual con apertura de hasta 150 grados, techo Blando, manillas de puertas moldeadas en negro. Espejos laterales: vidrio eléctrico térmico con plegado manual, acabado moldeado en color negro.

Tiene además placas protectoras, debajo de la carrocería y los rieles para rocas, dos ganchos delanteros para remolque y dos traseros. Defensa delantera modular para trabajo pesado.

Las opciones que usted puede ordenar son un techo duro en el modelo de cuatro puertas, una protección de parrilla (defensa delantera para trabajo pesado).

El precio base sugerido de fábrica de este Ford Bronco 4×4 carro puertas Black Diamond es de $39.340 y con los adicionales tales como transmisión de 10 velocidades, Paquete Sasquatch, hard top molded en color, capacidad de arrastre, acceso sin llave, transportación, podría llegar a un total de $48.325.

¡Suerte en la aventura de todo terreno!∆

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP) – Hispanic Motor Press Association (HMPA)