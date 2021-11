Latinos avanzan en ingreso y graduación de la universidad en California

Los Ángeles, 19 nov (EFE).- Los estudiantes latinos en California lograron avances en cuanto a la educación universitaria pero aún se necesita más apoyo para esta comunidad, reveló un informe de la organización civil The Campaign for College Opportunity.

El Informe Anual de la Educación Superior para los Latinos de California encontró un aumento en el ingreso y la graduación de estudiantes hispanos en las universidades del estado.

Por ejemplo, las admisiones de hispanos al sistema de la Universidad de California (UC) aumentaron 8 %, según los datos preliminares de admisiones del otoño de 2020.

Mientras, la tasa de graduación de carreras de 4 años del sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) se duplicó del 9% al 18% para los estudiantes latinos.

La preparación de los hispanos para llegar a la universidad también ha aumentado. El 44% de los estudiantes latinos graduados de la preparatoria en el periodo 2019-20 estaban preparados para ir a la universidad, y tenían los requisitos para ser elegibles.

Sin embargo, el informe encontró que, pese a que 78% de los estudiantes latinos inician sus estudios universitarios en un colegio comunitario, menos de un tercio (32%) reciben apoyo para transferirse a una universidad de cuatro años.

Michele Siqueiros, presidenta de The Campaign for College Opportunity (organización que apoya el acceso a la educación universitaria en California), dijo en un comunicado que, al ser los latinos el grupo demográfico más grande de California, es imperativo que el estado aumente sustancialmente las tasas de asistencia y finalización de estudios universitarios de la comunidad latina.

“El futuro del estado está intrínsecamente ligado al éxito de su comunidad latinos”, detalló.