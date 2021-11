Nueva campaña busca patrocinio privado para estudiantes refugiados en EE.UU.

Los Ángeles, 18 nov (EFE).- La coalición The Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration lanzó este jueves la campaña “Response” con la que busca encontrar apoyo a un programa de patrocinio que brindará a los estudiantes refugiados vías para iniciar una nueva vida en Estados Unidos, estudiar y obtener la residencia legal permanente.

La Alianza, que reúne a más de 450 rectores de colegios y universidades de EE.UU., explicó en un comunicado que la nueva campaña movilizará a los líderes de la educación superior para promover, diseñar y participar en un nuevo programa de patrocinio universitario para los estudiantes refugiados.

Este nuevo programa busca que los estudiantes refugiados ingresen a Estados Unidos bajo la visa P-4, que requiere un patrocinio privado.

Esta categoría P-4 permitiría a estos estudiantes asistir a un colegio o universidad patrocinadora de EE. UU., al tiempo que les brindaría un camino hacia la residencia permanente.

Una propuesta de poner a prueba el patrocinio privado para estudiantes refugiados a través de la visa P-4 en 2022 fue presentado al Congreso en el informe sobre Admisiones de Refugiados de EE.UU.

El informe también resalta que menos del uno por ciento de los refugiados en todo el mundo logran realizar su proceso de reasentamiento cada año.

Añade que mientras 39% de los estudiantes pueden acceder a la educación superior en todo el mundo, solo 5% de los estudiantes refugiados acceden a la educación superior.

Miriam Feldblum, cofundadora y directora de la Alianza, dijo en un comunicado que el patrocinio de estudiantes refugiados por parte de colegios y universidades lograría satisfacer una necesidad mundial urgente, enriquecería los campus y promovería los valores fundamentales de la educación superior.

“Este es el momento para que Estados Unidos se embarque en el siguiente paso esencial para ampliar el acceso de los refugiados a la educación superior”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Universidad de Columbia, Lee C. Bollinger, destacó que hace dos años esta institución creó una beca para estudiantes desplazados para ayudar a los refugiados a reanudar sus estudios.

“Estamos muy orgullosos de nuestro éxito hasta ahora. Damos la bienvenida a la campaña Responsa y al nuevo esfuerzo para desarrollar un programa de patrocinio universitario, y confiamos en que generará más oportunidades para estos jóvenes con tanto que ofrecer”, acotó.