Hayden Christensen o el retorno de Darth Vader

El actor saltó a la fama tras dar vida a Anaky Skywalker en la trilogía de precuelas de “Star Wars”, pero se retiró de las cámaras y muchos creen que fue por las malas críticas recibidas. Ahora, Hayden Cristensen regresa para los nuevos filmes sobre “Obi-Wan Kenobi” y “Ahsoka”.

Pensar en “Star Wars” es pensar en Darth Vader y pensar en Darth Vader es hacerlo en Anakyn Skywalker y eso implica acordarse de quien le dio vida hace casi dos décadas: Hayden Christensen.

El actor, tan criticado en su momento por el papel como lo fueron las películas, había cambiado la galaxia y los focos por la tranquila vida en una granja. Pero ahora, volverá a ponerse del lado (oscuro) de la fuerza para dar vida a Darth Vader en dos episodios nuevos de la saga: “Obi-Wan Kenobi” y “Ahsoka”.

Parte del elenco de la película Star Wars: “Episode III Revenge of the Sith” (desde la izq) Natalie Portman (Padmé Amidala), Samuel L. Jackson (Mace Windu), Hayden Christensen (Anakin Skywalker), Jimmy Smits (Bail Organa), Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), R2-D2 (R2-D2) y Peter Mayhew (Chewbacca). (LUCAS FILM/EFE)

DE LA PISTA A LA PANTALLA

Hayden Christensen nació el 19 de abril de 1981 en Vancouver, Columbia Británica (Canadá). Es hijo de David Christensen, programador informático canadiense con ascendencia danesa, y Alie Christensen, una redactora con ascendencia italiana y sueca.

Además, tiene tres hermanos, dos mayores ( Tove y Hejsa) y una chica menor ( Kaylen). Con ellos, Hayden compartió el camino hacia la interpretación. Aunque de pequeño estaba hecho todo un atleta y jugaba al tenis y al hockey competitivamente.

A pesar de ser canadiense, veraneaba en Nueva York con su abuela Rose Schwartz en Long Island (Nueva York), de modo que pudo apuntarse al Actor´s Studio. Además, también estudió en la canadiense Arts York en Unionville High School (Markham, Ontario).

Sus primeros pasos en el mundo de la actuación fueron en anuncios publicitarios de manera más bien improvisada. Todo empezó porque su hermana Hejsa tuvo que llevarse a Hayden a una grabación del anuncio de una conocida marca de patatas fritas en el que ella actuaba, al no encontrar canguro.

Allí, su agente se fijó en Hayden, hasta entonces más interesado en ser tenista profesional, por ejemplo, su primera aparición en pantalla fue cuando saltó a la pista a hacer de recogepelotas de John McEnroe, y le ofreció participar en otros comerciales. Él “tenía unos 8 años”, tal y como explicó allá por 2001 en una entrevista con Interview.

“Era una buena excusa para faltar algún día a la escuela”, confesó Christensen, que hacía “uno o dos anuncios al año”. Eso sí, no se sentía una estrella: “una vez se emitían, negaba haber participado en ellos porque en cierto modo me avergonzaba”. Ni siquiera pensaba en ser actor: “actuar no es algo que me tomase demasiado en serio”.

El actor Hayden Christensen en Madrid en 2004. EFE/Paco Torrente (Paco Torrente/EFE)

DE LA TELE AL LADO OSCURO

Ya con 12 años pasó de hacer spots a participar en series de televisión, concretamente empezó en “Family Passions” (1993). Un año después, ya debutaba en su primera película: “In the Mouth of Madness” (1995).

Siguió con esta dinámica actoral los siguientes años, con papeles en films y series como: “No Greater Love” (1996), “Goosebumps” (1997), “The Virgin Suicides” (1999), “High Ground” (2000) o “Life as a House” (2001).

Esta última le valió su primera nominación a los Globos de Oro, mientras que con la cinta “High Ground” llamó la atención de George Lucas: unas audiciones después, ya tenía a su Anakin Skywalker.

Christensen interpretó esta versión joven de Darth Vader en “Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” (2002), y en “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” (2005). Además, también participó en la versión remasterizada de la película de la trilogía original “Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi” (1983), que se lanzó en DVD en 2004.

Sin embargo, ese papel que debería haber consagrado su carrera, fue todo lo contrario. La trilogía de precuelas de La Guerra de las Galaxias recibió malas críticas y poco entusiasmo de los fans, y lo mismo ocurrió con Hayden, quien incluso recibió el galardón Razzie a peor actor de reparto en 2002. Pese a ello, era evidente que ya era una celebridad.

“Creo que sentí que había algo grandioso en ‘Star Wars’, eso que me brindó tantas oportunidades y me dio una carrera. Pero a la vez lo sentía un poco…” dijo a Los Angeles Times.

Hayden Christensen (d),con Samuel L. Jackson (i) . EFE/PACO TORRENTE (Paco Torrente/EFE)

DE LA GALAXIA A LA GRANJA

Aunque después hizo varios papeles, Hayden necesitó una pausa. Primero, para cambiar las cámaras por la agricultura: “de momento es un hobbie, pero quiero parecer todo un granjero”, dijo en 2008 a The Toronto Star.

Más adelante, en la entrevista con Los Angeles Times de 2015, volvió a incidir en su necesidad de un descanso: “Si este tiempo fuera daña mi carrera, que así sea. Si puedo volver después y abrirme paso de nuevo, quizás sienta que me lo merezco” explicó.

Y es que, efectivamente, Hayden vive en su propia granja en Uxbridge, Ontario (Canadá), aunque durante la primera etapa de la pandemia por el covid-19 vivió en Los Ángeles, sobre todo para criar a su hija Briar Rose, nacida en 2014 fruto de su relación con la actriz Rachel Bilson, de quien se había separado en 2017.

Se conocieron en el rodaje de “Nueva York, I Love You” (2009). Es una de las películas y series en las que Hayden trabajó después de ser Darth Vader. Otros títulos en los que participó fueron: “Factory Girl” (2006), “Awake (2007), “Virgin Territory” (2007), “Jumper” (2008), “Takers” (2010), “Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey” (2010), “Vanishing on 7th Street” (2011), “American Heist” (2014), “Outcast” (2014), “90 Minutes in Heaven” (2015), “First Kill” (2017), “Numb, at the Edge of the End” (2018” y “Little Italy” (2018).

El actor canadiense Hayden Christensen volverá a dar vida a un joven Dark Vader. (FRANCK ROBICHON/EFE/EPA)

Ahora, sin embargo, Hayden va a volver a ponerse el casco negro de Darth Vader. Lo hará en dos producciones de “Star Wars”. Por un lado, en “Obi-Wan Kenobi”, donde volverá a coincidir con Ewan McGregor en el papel de quien fuera su maestro.

También estará en “Ahsoka”, protagonizada por Rosario Dawson, con quien precisamente Hayden coincidió en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute durante su juventud. Dawson da vida a la que fue “padawan” de Anakyn.

Sobre este regreso, Hayden afirmó en un comunicado que “fue un increíble viaje ser Anakyn Skywalker. Es más, me siento bien regresando”.

Así pues, ya queda poco para ver de nuevo a Darh Vader. Mientras tanto, “que la fuerza les acompañe”.