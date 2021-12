Claves para hacer del perro el mejor amigo

Los perros, dicen, son el mejor amigo del hombre, pero también se pueden convertir en una verdadera pesadilla a causa de su comportamiento, motivado por unos modales adquiridos antes de su adopción o por los que ha aprendido de su dueño, debido a su falta de conocimiento o tiempo para dedicarse al animal con el cual convive.

— Las causas de que un perro tenga problemas son innumerables, pero algunos podrían evitarse si antes de adquirir o adoptar a un perro la persona se informara acerca de las características de la raza del que va a elegir.

— En el peor de los casos, si a un niño se le antoja un perro y los padres le conceden el capricho es posible que, pasado un tiempo, al niño le abrumen las tareas que le implica y los padres se vean obligados a abandonar al perro. En este caso, el perro puede sufrir un trauma difícil de superar.

— Hay que empezar a adiestrar al can por la obediencia. El perro deberá empezar por aprender ciertas normas básicas de convivencia. Si el perro no reconoce la autoridad de la persona será muy difícil solucionar los problemas.

Los perros son animales domésticos, por lo que necesitan un dueño que se haga cargo de él y se responsabilice, pero también los dueños han de tener un conocimiento previo y una preparación que les suministre las pautas necesarias.

Cuando se trata de entrenar a tu mejor amigo, definitivamente sabemos que será un reto que podrán cumplir juntos. ¡Pero no te compliques! En este blog te traemos algunas de las pautas y palabras más comunes que te ayudarán a tener un mejor amigo educado.

Para que tu mejor amigo sea un perrito muy educado e inteligente, siempre recomiendan buscar la ayuda de expertos en entrenamiento canino. Y cómo sabemos que aún así puede ser un poco complicado lograr que tu mejor amigo te haga caso, te traemos 5 infalibles trucos que te ayudarán en el proceso.

Alista tus galletas Nutrecan y toma nota, porque estos tips cambiarán definitivamente el comportamiento de tu mejor amigo.

Usa siempre los mismos comandos:

Tu mejor amigo no tiene un léxico tan grande como tú, pero sí puede aprender a asociar cada acción con una palabra. Entonces, busca siempre asociarlas a las mismas palabras, por ejemplo: Sit para sentarse, Hand para dar la pata, Stay para que se quede quieto y etc. Sí, siempre recomiendan usar los comandos en inglés ya que son más cortos y suelen generar mejor recordación ¡pero tú usa lo que más cómodo te haga sentir!.

Paciencia antes que regaños:

Considera a tu mejor amigo un pequeño bebé que apenas está aprendiendo. No esperes que él haga todo a la primera, segunda o incluso tercera vez, ya que puede tomarle tiempo entender lo que quieres que haga. Nunca lo regañes o castigues si no puede lograr una acción, la paciencia es la clave de un buen entrenamiento.

Ambientes controlados:

A veces, nuestros mejores amigos no tienen la mayor concentración que digamos… pero esto no significa que no puedan aprender sus trucos. Lo que te recomendamos es iniciar sus entrenamientos en ambientes controlados, sin distracciones o con las menos posibles, para que el proceso sea mucho más fácil con tu mejor amigo.

Diferentes premios:

Si bien es mucho más fácil que tu mejor amigo haga caso cuando tiene un incentivo como una deliciosa galleta Nutrecan, te recomendamos ir variando los premios que le das cuando logra realizar un truco correctamente. Por ejemplo, un abrazo, una caricia en el cuello, palabras bonitas o juguetes también son refuerzos positivos para tu amigo, y amarán hacer sus trucos para recibirlos. Esto nos ayudará a que no asocien el truco únicamente con comida sino que, lo entiendan como una experiencia positiva.

Practica en familia:

El mayor problema que encuentran los dueños con los entrenamientos con profesionales, sobre todo cuando los hacen ir a un colegio, es que sus mejores amigos terminan haciéndole caso únicamente a la persona que los entrenó. Así que para evitar esto y lograr que tu mejor amigo entienda a todos sus familiares, busca siempre que cada integrante de tu hogar practique los trucos con tu compañero peludo.

¡Ahora sí! Prepara tus trucos y comienza a entrenar a tu mejor amigo para ser un perro ejemplar.

Premia sus logros siempre con las deliciosas Nutrecan Galletas con sabor a pollo, horneadas y con la mejor calidad.