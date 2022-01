Policía de Los Ángeles identifica a agente que disparó y mató a menor chilena

Miami, 31 dic (EFE).- La Policía de Los Ángeles, en California, identificó al agente que disparó de forma mortal durante un incidente ocurrido poco antes de Navidad en North Hollywood, y en el que perecieron dos personas, entre ellas la joven chilena de 14 años Valentina Orellana Peralta.

En una declaración difundida la tarde del jueves, la policía señaló de forma escueta que el oficial involucrado en el suceso es William Jones, asignado a la dependencia de North Hollywood.

Jones, sin ningún antecedente por mala conducta y ahora objeto de dos investigaciones internas, como informa el diario The New York Times, fue uno de los agentes que el pasado 23 de diciembre respondió a una llamada en una tienda de ropa en la que un hombre, Daniel Elena López, de 24 años, atacaba con una cadena de bicicleta a una mujer y posiblemente portaba un arma.

Cuando los agentes observaron a la víctima con la cabeza ensangrentada dispararon contra el atacante, quien cayó abatido, al igual que la joven Orellana Peralta, víctima de una bala perdida que atravesó la pared del probador en la que se escondía junto a su madre.

Tal como se observa en los videos de las cámaras corporales difundidos esta semana por la Policía de Los Ángeles, el probador en la tienda Burlington Coat Factory se hallaba fuera de la vista de los oficiales y justo detrás de donde Elena López atacaba a la mujer, quien no ha sido identificada y debió ser llevada a un hospital.

Leslie Wilcox, abogada de Jones, actualmente en licencia administrativa, dijo que el agente está apesadumbrado.

Según recoge The New York Times, la mujer se mostró sorprendida de la ira pública dirigida contra su cliente, “como si la muerte de Valentina fuera intencional o imprudente de su parte, que no fue ninguna de las dos cosas”.

La identidad del agente se da a conocer luego de la presión ejercida por grupos civiles como Los Angeles Urban Policy Roundtable o Coalition Against Police Abuse, para que la Policía de esta ciudad de a conocer el nombre del oficial y se le presenten cargos penales.

Earl Ofari Hutchinson, presidente de Los Angeles Urban Policy Roundtable, dijo en una declaración enviada a Efe que “el uso de la fuerza letal por parte del LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles, en inglés) ha sido un tema de debate y controversia desde hace mucho tiempo”.

Esta semana, la familia de la menor pidió “que se haga justicia” e inició una campaña de recolección de fondos en la plataforma de internet GoFundMe para cubrir los gastos derivados de este hecho.

“No hay cantidad de dinero que pueda traer de regreso a nuestra Valentina, o para consolar a su madre, su padre, su hermana mayor y una familia entera en duelo, pero queremos que su familia inmediata se libere de cualquier restricción financiera que pueda hacer que este proceso de duelo sea aun más difícil”, indicaron en la web los promotores de la campaña.

Con una meta de 85.000 dólares, la iniciativa lleva recaudados hasta este viernes casi 50.000 dólares.

Juan Pablo Orellana, el padre de la menor y quien viajó desde Santiago (Chile) a Los Ángeles, dijo que la familia estaba devastada por la pérdida y que no descansará hasta lograr justicia.

Agregó que Valentina, que murió en brazos de su madre, consideraba a Estados Unidos “el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades”.