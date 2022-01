DEATH ON THE NILE vuelve a la pantalla

MUERTE EN EL NILO, LA FAMOSA PELÍCULA DE MISTERIO BASADA EN EL LIBRO DE LA INGLESA AGATHA CHRISTIE EN LOS CINES EL 11 DE FEBRERO

Angelica Willard

Para celebrar el próximo lanzamiento de “Death on the Nile” de 20th Century Studios en exclusiva en los cines el 11 de febrero de 2022 y comenzar la cuenta regresiva de un mes, el estudio ha lanzado una mirada especial a la historia de pasión y celos dirigida y protagonizada por el cinco veces nominado al Premio de la Academia Kenneth Branagh.

Basado en la novela de 1937 de Agatha Christie, “Muerte en el Nilo”, un atrevido thriller de misterio sobre el caos emocional y las consecuencias mortales provocadas por el amor obsesivo.

Kenneth Branagh, de regreso como el icónico detective Hercule Poirot, se une a Tom Bateman, la cuatro veces nominada al Oscar, la actriz Annette Bening, además de Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Letitia Wright. “Death on the Nile”, reúne al equipo de cineastas detrás del éxito mundial de 2017 “Murder on the Orient Express”, está escrita por Michael Green, adaptada de la novela de Christie, y es producida por Ridley Scott, Kenneth Branagh, Judy Hofflund y Kevin J. Walsh. Como productores ejecutivos Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard y Mathew Prichard.

Las vacaciones en Egipto del detective belga Hércules Poirot a bordo de un elegante barco de vapor fluvial, se convierten en la aterradora búsqueda de un asesino, cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta se ve trágicamente interrumpida.

Ambientada en un paisaje épico de amplias vistas del desierto y las majestuosas pirámides de Giza, esta dramática historia de amor presenta a un grupo cosmopolita de viajeros impecablemente vestidos, que dan suficientes giros y vueltas para dejar al público en suspenso, hasta el impactante desenlace final.

Filmado en 65mm Panavision a final de 2019, “Death on the Nile” transporta a la audiencia a los años 1930, recreando los lugares que sirvieron de inspiración a la época de la escritora Agatha Christie, con el misterio y el glamour de la alta sociedad.∆