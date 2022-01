Jugar en la Nube: el futuro inmediato de los videojuegos

¿Se imagina no depender de una videoconsola u ordenador para disfrutar de miles de juegos y poder hacerlo en cualquier lugar, solo con su “smartphone”? Deje de suponerlo, ya es una realidad con previsiones de 1.400 millones de dólares.

La industria del “cloud gaming” facturó 633 millones de dólares en 2020, con estimaciones de 1.400 millones durante este año, de acuerdo con Newzoo.

Con la nueva plataforma Nware, de Cloudware –juegos en la Nube-, más de 10.000 usuarios pueden disfrutar de 20.000 títulos sin necesidad de descargas, ni de ordenadores potentes o videoconsolas de última generación, incluso jugando desde el móvil.

Xbox, Playstation, Google, Amazon, Apple, Samsung o Nvidia son algunas de las grandes empresas que batallan por los juegos en la Nube o en “streaming”, y por las suscripciones a catálogos de videojuegos.

Aceptémoslo: las tardes de lluvia y videoconsola en las que no soltamos el mando, tienen su encanto. Y eso de echar horas jugando al ordenador también. Pero… ¿Y si no hiciera falta tener un modelo de última generación para disfrutar de sus videojuegos favoritos? ¿Y si fuese posible jugarlos en el móvil? Pues sí, es una realidad.

Se trata de los juegos en “streaming” o el “cloud gaming”, también llamado “juegos en la Nube”. Un sector que, según la revista especializada Newzoo, facturó 633 millones de dólares en 2020, y el pronóstico es que durante este 2021 pueden llegar a los 1.400 millones.

Algunos de estos servicios se basan en la suscripción a un catálogo de videojuegos, como si de un Netflix “gamer” se tratara. Pero otros, como la plataforma Nware, permiten disfrutar de la colección de juegos que tenga el usuario en remoto. Ellos ponen, por así decirlo, la videoconsola, y usted la disfruta a miles de kilómetros de distancia.

Democratizar el “gaming”.

Daniel Olmedo, es un “gamer” como otro cualquiera que quería poder jugar a videojuegos con su ordenador antiguo, pero no era capaz, según explican desde Nware en entrevista con Efe.

Entonces, a Olmedo se le ocurrió una solución: “estudiando en aquel entonces los éxitos de plataformas de “streaming” como Netflix y Spotify, le surgió la idea de desarrollar una nueva que no pusiera límites a los ‘gamers’ y que permitiera jugar a cualquier videojuego en cualquier lugar”.

Así fue como, “entre un grupo de amigos de este informático español”, surgió la empresa Cloudware SL en 2017, de la que David es cofundador y CEO, y empezaron a desarrollar su idea “para democratizar la industria de los videojuegos”.

Hoy, Nware (https://www.playnware.com/) es una realidad a la que más de 10.000 usuarios se han sumado, y que permite disfrutar de un catálogo de 20.000 juegos de “Steam” y, según el modelo de suscripción, también de otros “launchers” o ejecutores de videojuegos, como Epic Games o incluso a títulos traídos por los propios usuarios.

“No nos esperábamos una acogida tan buena en tan poco tiempo”, admiten, aunque son conscientes de la influencia de la pandemia: “parte del éxito se debe al periodo de cuarentena que tuvimos que experimentar, ya que los videojuegos fueron una de las formas de ocio más recurridas durante el confinamiento”.

De la nube a las manos.

Para disfrutar de esta nube de videojuegos, lo único que los usuarios suscritos a la plataforma necesitan es “una conexión a Internet estable y un dispositivo compatible”, de momento ordenadores Windows y dispositivos Android, aunque próximamente ampliarán la opción a Apple (IOS y Mac).

Los títulos no necesitan descargarse y la localización no importa, ya que la “startup” española tiene servidores también en Brasil, México y Estados Unidos: “Cada vez estamos más seguros de que Nware sin sus ‘Nwareianos’ de Latinoamérica no es Nware”.

Así, para esta empresa, “la magia del ‘cloud gaming’ reside en que puedes jugar a cualquier videojuego, por muy exigente que éste sea, sin la necesidad de comprarte un ordenador caro y potente para ejecutar dicho juego. Es, efectivamente, como si se tratara de una consola en la Nube”.

Una idea por la que ellos apostaron y que ahora es una realidad: “creemos firmemente que el ‘cloud gaming’ es el futuro de la industria de los videojuegos, ya que los usuarios únicamente se deben preocupar de una sola cosa: disfrutar de sus juegos mientras que Nware se encarga de todo lo demás”.

Aunque la suya, emprendedora y en crecimiento, no es la única propuesta de una industria en la que las grandes empresas ya asentadas llevan tiempo intentando ser la que se quede con ese nuevo nicho que es el juego en “streaming”.

Guerra de titanes.

De hecho, el servicio de “Xbox Cloud Gaming”, de Microsoft, ha sido un éxito. En este caso, la Nube se combina con esa otra nueva cara de los videojuegos: la suscripción a un catálogo, al más puro estilo Netflix.

En este caso, los usuarios pueden disfrutar con Xbox Cloud Gaming de todos sus juegos de Xbox desde otros dispositivos, como el ordenador o el “smartphone” pero, además, si están suscritos a Xbox Game Pass, tienen acceso a toda una colección de videojuegos. En una línea similar, está PlayStartion Now.

Otras, como Google Stadia, ofrecen a sus subscriptores toda una biblioteca de juegos que crece mensualmente, además de poder adquirir títulos extra con descuento y disfrutarlos todos en calidad 4k desde el navegador Chrome. No importa si es en una “smart tv”, tablet, o móvil android. Algo parecido a lo que ofrece GeForce Now de Nvidia.

Por supuesto, hay más gigantes del sector que se suman a la pugna: Amazon Luna, todavía en periodo de pruebas, va ampliando poco a poco sus opciones de dispositivos. Samsung ha anunciado durante la Keynote de la SDC21 (Samsung Developer Conference) una plataforma de “stream gaming” para sus Smart TV.

Y tal y como publicaron en Applesfera, según Mark Gurman (de Bloomberg), hay rumores de que Apple, que hasta ahora solo ofrece servicio de suscripción a un catálogo (Apple Arcadia) pero teniendo que ser descargados y sin el componente de Nube, podría estar preparando su propia plataforma de “cloud gaming”.

Pugnas al margen, desde Nware tienen claro que “el ‘cloud gaming’ ha llegado para quedarse”, y ellos también: “todavía queda mucho por hacer hasta conseguir evangelizar a las grandes masas de usuarios pero, en nuestro caso, desde el primer momento decidimos emprender este viaje con el objetivo de llegar hasta el final”.