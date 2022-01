Beyond Monet llega a Miami

Viva la emoción del arte en la exhibición inmersiva del creador del Impresionismo Claude Monet desde el 11 de febrero en la ciudad de Miami

Por Angelica Willard

Tras el éxito arrasador de “Beyond Van Gogh” con millones de boletos vendidos en Estados Unidos y el mundo, llega al Ice Palace Studios de Miami, el 11 febrero. “Beyond Monet”, la exhibición inmersiva del máximo exponente y creador del impresionismo Claude Monet. Una fascinante propuesta cultural, que lleva a los asistentes a un mundo multisensorial, presentando más de 400 obras emblemáticas del pintor francés.

“Beyond Monet” ofrece al público un vistazo a las emociones, pensamientos y sueños de Claude Monet combinando tecnología con piezas diseñadas a la perfección. Las impresionantes imágenes del artista, rodean todas las superficies del salón, desde el piso hasta el techo, sumergiendo a los invitados al interior de las pinturas, que cobran vida fuera de los marcos a través de proyecciones animadas y tecnología de vanguardia. “Beyond Monet” es toda una experiencia inmersiva para despertar los sentidos, ambientada a la perfección por una banda sonora.

PERSPECTIVA

Luego de ingresar al Garden Gallery, los visitantes llegan al área más grande de la exhibición. Inspirándose en el Musée de l’Orangerie de París, el hogar de las obras maestras de Monet, los asistentes pueden caminar libremente por el Infinity Room, un espacio de forma ovalada, y cautivarse con las pinturas más icónicas del artista como la serie “Nenúfares”, “El puente japonés”, “Impresión, sol naciente” (el cuadro más famoso de Monet que originó el estilo impresionista) entre otras obras, que ahora pueden ser apreciadas por los amantes del arte en esta exhibición mágica.

ICE PALACE

“Beyond Monet” se basa en el éxito global de “Beyond Van Gogh” que estuvo recientemente en el Ice Palace de Miami por seis meses, recibiendo a más de 200 mil asistentes. Abarca 50.000 pies cuadrados, lo que la convierte en una de las exposiciones inmersivas más grandes de Estados Unidos.

Creada por el responsable de Beyond Van Gogh, el franco canadiense Mathieu St-Arnaud, uno de los mejores diseñadores audiovisuales del mundo y su equipo creativo de Normal Studio.

“Después del gran éxito de Beyond Van Gogh en todo Estados Unidos, identificamos que la gente recibió muy bien esta propuesta inmersiva combinada con el movimiento del impresionismo y por esto, decidimos traer esta exhibición que tendrá componentes nuevos, como jardines, puentes y paisajes donde la gente podrá caminar y sentirse parte de sus obras. Beyond Monet, eleva el arte a otro nivel”. comentó Andrés Naftali, Co-fundador de Primo Entertainment, el grupo detrás de Beyond Van Gogh y los mismos que traen la exhibición de Monet.

QUÉ? – CUÁNDO? – DONDE?

“Beyond Monet, The Immersive Experience”

LOCATION

Ice Palace Studios

1400 N Miami Ave

Miami, FL 33136

Abierto al público: Desde el 11 de febrero 2022

Tickets a la venta en www.miamimonet.com