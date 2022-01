Benedict Cumberbatch, protagonista de la película del año

Es la película del año para el American Film Institute y desde su estreno en el Festival Internacional Cine de Venecia, donde Jane Campion ganó el León de Plata a la mejor dirección, ‘El poder del perro’ ha sumado dos decenas de premios a mejor filme, reconocimientos que la sitúan como una de las grandes favoritas en la próxima edición de los Oscar.

La producción de Netflix, un western dramático con el que la directora de ‘El Piano’ ha vuelto a ponerse detrás de las cámaras doce años después de su última película, ‘Bright Star’, se llevó en la última y polémica entrega de los Globos de Oro los galardones a mejor película dramática, mejor dirección y mejor actor de reparto para Kodi Smit-McPhee.

‘El poder del perro’ partía como la gran favorita, con siete candidaturas a los premios, entre ellas la Benedict Cumberbatch a mejor actor en la categoría de drama, todo un reconocimiento para uno de los actores británicos más destacados de su generación y que en la película de Campion ha sellado uno de los trabajos más alabados de su trayectoria.

Basada en una novela de Thomas Savage, la película dirigida por la neozelandesa Jane Campion gira en torno a la masculinidad tóxica y la homosexualidad reprimida, “un postwestern” donde “no hay buenos ni malos”, según la propia directora, protagonizado por Benedict Cumberbatch en el papel de Phil Burbank, un vaquero que gestiona un rancho junto a su hermano George, interpretado por Jesse Plemons.

Campion encontró en su país natal el paisaje perfecto para la historia, ambientada en la Montana (Estados Unidos) de principios del siglo XX, y que también protagoniza Kirsten Dunst, como Rose, quien contrae matrimonio con George y se muda con ellos al rancho en el que viven, y que también visitará su hijo Peter (Kodi Smit-McPhee).

EL SHERLOCK MÁS CÉLEBRE

“Jane me pidió que fuera el personaje incluso fuera de cámara. Me costó mucho porque al principio pedía perdón cada vez que contestaba con grosería, y ella me exigió no hacerlo. Aprendí a ser y comportarme como un verdadero idiota”, confesó Cumberbatch en una conferencia de prensa en Los Ángeles, previa al estreno de la película en Netflix.

“El estrellato al estilo de Hollywood nunca fue mi objetivo, sin embargo, parece estar sucediendo debido a proyectos particulares. No lo busco. No lo evito. Solo sigo mi camino, haciéndolo lo mejor que puedo”, ha manifestado el actor británico, que alcanzó repercusión en Reino Unido en el año 2004 interpretando al científico Stephen Hawking en la producción de la BBC ‘Hawking’.

Se convirtió en una auténtica celebridad británica dando vida a Sherlock Holmes en la serie de la televisión ‘Sherlock’, también producida por la BBC, un papel por el que ha sido nominado al Emmy a mejor actor protagonista de miniserie en cuatro ocasiones (en todas sus temporadas de emisión), y ganándolo una de ellas.

Nominado al Oscar en 2015 como mejor actor por su papel en ‘The Imitation Game’, Cumberbatch es quizá el actor más importante y omnipresente de la industria británica en los últimos años, tanto que los BAFTA le concedieron el premio Britannia al mejor artista del país en 2013.

Un año en el que el más celebrado de todos los Sherlock Holmes participó además en proyectos cinematográficos como ‘Star Trek Into Darkness’, ‘12 Years a Slave’, ‘The Fifth Estate’, ‘August: Osage County’ y ‘The Hobbit: The Desolation of Smaug’, película en la que puso voz al dragón Smaug y al Nigromante, labor que repetiría en las otras dos entregas de la saga.

UN BRITÁNICO ‘TODO TERRENO’ A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD

Hijo de la actriz Wanda Ventham y el actor Timothy Carlton, Benedict Timothy Carlton Cumberbatch nació en Londres (Reino Unido), el 19 de julio de 1976, y estudió arte dramático en la Universidad de Manchester, formación que continuaría más tarde en la London Academy of Music and Dramatic Art.

Después de una década de diversos papeles en cine, teatro y televisión, su papel de Sherlock Holmes le consolidó como una auténtica celebridad como protagonista de la versión moderna del detective creado por Arthur Conan Doyle en la serie producida por la BBC, estrenada en el año 2010, y en la que comparte cartel con quien años después sería el protagonista de ‘El Hobbit’, Martin Freeman, que en ‘Sherlock’ da vida al Doctor Watson.

Además de su interpretación de Sherlock, es conocido por interpretar a uno de los personajes de Marvel, el Doctor Strange, en las películas ‘Doctor Strange’, ‘Thor: Ragnarok’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Avengers: Endgame’, ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, que se estrenará este año.

Cumberbatch protagoniza como Phil Burbank el western dirigido por la neozelandesa Jane Campion, un papel que le ha valido la nominación al Globo de Oro como mejor actor de drama.

Ganador del premio BAFTA a mejor actor por la miniserie ‘Patrick Melrose’ (2018), es además un destacado actor de teatro, ganador del Premio Olivier por su papel protagonista en la adaptación que Danny Boyle hizo de ‘Frankenstein’ en el Royal National Theatre de Londres.

Actor todoterreno, es aclamado por sus actuaciones magistrales en teatro, cine y televisión, y además ha desarrollado gran número de trabajos como actor de voz, en películas como ‘El Hobbit’, ‘El Grinch’ o ‘Mowgli: Legend of the Jungle’.

Tiene tres hijos con la actriz y directora de ópera Sophie Hunter, con quien se casó en 2015, año en el que recibió la medalla de Comandante de la Orden del Imperio Británico, otorgada por la reina Isabel II, en reconocimiento a los servicios de Cumberbatch en el ámbito de las Artes Escénicas y Obras de Beneficencia.