AMLO genera nueva polémica al anunciar que expondrá a detenidos

Ciudad de México, 25 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desató este martes una nueva polémica al anunciar que divulgará en sus conferencias diarias a “detenidos” en crímenes contra la ciudadanía, lo que puede vulnerar la presunción de inocencia.

“Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas”, apuntó el mandatario en el Palacio Nacional.

López Obrador quiso defender así su Gobierno, en el que aseguró que a diferencia de administraciones anteriores no hay “complicidad” con los “malhechores”.

“Entonces podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres. Y en este caso lo vamos a hacer”, dijo en relación al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, el tercer reportero muerto en lo que va de año en México.

No obstante, la noticia de que en los informes de seguridad se darán detalles de detenidos y presuntos culpables ha cosechado críticas en las redes sociales.

“Oiga, Arturo Zaldívar (ministro presidente de la Suprema Corte), ¿sería mucho pedirle que le explique a López Obrador la importancia de la presunción de inocencia? ¿O lo va a dejar pasar?”, dijo en Twitter el político y filósofo Fernando Belaunzarán, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Con la propuesta de exhibir a criminales acusados, López Obrador revela que no tiene la menor idea lo que significan la presunción de inocencia y el debido proceso. O no le importa. No sé cuál es peor”, apuntó la politóloga y periodista Denise Dresser, en la misma red social.

Una posición replicada por varios usuarios como Jorge Lara, abogado internacionalista: “Exhibir a particulares investigados o imputados pero sin sentencia firme es violatorio de derechos humanos”.

Pese al descenso anual del 3,6%, México vivió en 2021 otro año violento con 33.308 homicidios dolosos y distintas masacres que azotaron el país.

Además, el país registró 1.004 feminicidios -crímenes de mujeres por razón de género-, un 2,66% más que en 2020.