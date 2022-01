Al ritmo de Shakira

La cantante colombiana, que cumple 45 años, es una de las artistas latinas más reconocidas de las últimas décadas y del momento. Entre sus éxitos se encuentran canciones como “Hips don’t lie”, “Ojos así” o “Waka Waka”, entre otros.

++ Durante el Mundial de Fútbol de 2010, la cantante conoció a su pareja actual, el central del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué, con el que comparte dos hijos, Milan y Sasha. Shakira y Piqué coinciden en el día de nacimiento, el 2 de febrero. La cantante cumple 45, el futbolista 35.

++ Con ocho años, escribió su primera canción. Se llamaba “Tus gafas de sol oscuras”. “Estaba dedicada a un chico en mi imaginación. Porque en aquel momento no tenía un novio”, dijo a Rolling Stone. “Pero siempre escribí canciones románticas, siempre. Incluso cuando era una niña pequeña, los temas de mis canciones eran románticos”.

++ A lo largo de su carrera, Shakira ha transitado entre sonidos más latinos, rock, pop y electro-pop y ritmos urbanos, entre otros, y firmó hits como “Loba”, en 2009, y “Waka Waka (This time for Africa)”, que fue el himno oficial de la FIFA World Cup de 2010, celebrada en Sudáfrica. También “La bicicleta”, incluida en “El Dorado”, disco que ganó en los Grammy.

Escribió su primera canción a los ocho años. Rozaba la adolescencia cuando firmó su primer contrato con una discográfica y dos discos después se convirtió en una de las cantantes en español más reconocidas. Luego dio el salto al inglés y el resto es historia. Shakira es una de las artistas latinas más importantes de las últimas décadas y del momento. Y cumple 45 años.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla el dos de febrero de 1977, del matrimonio entre William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll. Su padre nació en Nueva York, de padres libaneses, y creció en el país sudamericano. Su madre es colombiana de ascendencia catalana. Y ella es la única hija del matrimonio. “Pero tengo cinco hermanos y tres hermanas del primer matrimonio de mi padre”, comentó en una entrevista en Rolling Stone hace dos décadas. Ella es la más joven.

“Gracias a Dios que soy producto de mis padres”, dijo a The Guardian ese mismo año. “Que me contagiaron con su inteligencia y energía de vida, con su sed de conocimiento y su amor. Estoy agradecida de saber de dónde vengo”, añadió.

Shakira había nacido en un entorno cómodo, pero cuanto tenía siete años, la familia sufrió un revés económico. El negocio de joyería de su padre quebró. “No sabía que significaba la palabra bancarrota y cuando mis padres me mandaron a quedarme con amigos de la familia en Los Ángeles mientras solucionaban la situación, supuse que regresaría a casa a mi rutina habitual”, escribió la cantante en Newsweek en 2008.

No fue así. Al llegar vio que las cosas habían cambiado y que sus padres tuvieron que hacer concesiones. “Pasamos de ser clase media a pobres casi de la noche a la mañana”, expresó. Fue una situación difícil de encajar para una niña de siete años. “Pero mis padres encontraron maneras de poner nuestra situación en perspectiva y de mostrarme lo afortunados que aún éramos, especialmente dado que —previamente desconocido para mí— muchas familias y niños tenían mucho menos”.

Shakira recordó un paseo junto a su padre por un parque en el que vio a los niños en situación de calle que vivían allí. “Tenían mi edad y sus rostros no se veían tan diferentes al mío o al de mis amigos, pero estos niños realmente no tenían nada”, escribió. “A pesar de nuestra situación, mis padres querían que supiera que podría ser peor”.

Para entonces, Shakira ya soñaba con que algún día sería artista. De acuerdo con The Guardian, lo decidió a los cuatro años. En un año, la artista bailaba y actuaba en el colegio. “Tenía cinco años, me volví adicta al escenario. Me parecía que era el sitio más maravilloso del mundo, actuar delante de una audiencia, que en este caso eran un montón de compañeros de clase, niños de mi edad”, dijo al medio en 2009. Sin embargo, el director del coro del colegio decía que tenía un vibrato muy fuerte y no la aceptó en la formación.

Su primera canción

En 1990, la barranquillera firmó su primer contrato discográfico. Fue con Sony y el resultado fue “Magia”, su primer álbum. El segundo llegó dos años después y se llamó “Peligro”. El éxito llegó con el tercer trabajo, presentado en 1995.

“Mi primer álbum importante se llamó ‘Pies Descalzos’ y recibió el nombre de los niños cuyos rostros habían quedado grabados en mi memoria”, se lee en una parte del texto que escribió para Newsweek. En aquel momento tenía 18 años y tras la publicación del álbum creó una fundación, llamada como el disco. “Para tratar de ayudar a niños como los que había visto en el parque diez años antes y demasiadas veces desde entonces”, dijo.

Su siguiente disco “¿Dónde están los ladrones?” contenía diversos éxitos como “Ciega, sordomuda”, “Si te vas”, “Moscas en la casa”, “Inevitable” y “Ojos así”, entre otros. Con este álbum llegó su primera nominación a los Grammy, concretamente a mejor interpretación de rock latino/alternativo. Además, se hizo con el Grammy Latino a la mejor interpretación vocal pop femenina por “Ojos así” y mejor interpretación vocal rock por “Octavo día”. En 2001, el disco MTV Unplugged ganó el Grammy al mejor álbum latino pop.

Ese mismo año, la cantante dio el salto al mercado anglosajón con “Laundry Service”, que vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo, con temas como “Whenever, Wherever”, “Objection” y “Underneath Your Clothes”, entre otros. A este trabajo le siguieron “Fijación oral, vol.1” y “Oral Fixation, Vo.2” en 2005. “Hips don’t lie” junto al integrante de The Fugees, Wiclef Jean, se convirtió en un éxito mundial. “Fijación Oral Vol.1” ganó el gramófono al mejor álbum latino rock o alternativo.

A lo largo de su carrera, Shakira ha transitado entre sonidos más latinos, rock, pop y electro-pop y ritmos urbanos, entre otros, y firmó hits como “Loba”, en 2009, y “Waka Waka (This time for Africa)”, que fue el himno oficial de la FIFA World Cup de 2010, celebrada en Sudáfrica. También “La bicicleta”, incluida en “El Dorado”, disco que ganó el Grammy al mejor álbum pop latino en 2018.

En 2020, la artista colombiana protagonizó junto a Jennifer López el espectáculo del descanso de la Super Bowl. Durante una entrevista en 2020, el periodista de la CBS, Bill Whitaker, le preguntó qué le gustaría transmitir con su actuación en el evento. “Creo que el mensaje va a ser: Escucha, soy una mujer. Soy latina. No fue fácil para mi llegar hasta donde estoy. Y estar en la Super Bowl es la prueba de que todo es posible”, contestó.

