Febrero, el mes perfecto para encontrar pareja por internet

Si en la época de San Valentín está sin pareja, puede ser buen momento para encontrarla y conocer al amor de su vida. Una experta de una popular ‘app’ de citas en línea revela las claves para triunfar en la búsqueda de nuestra ‘media naranja’ en estos días tan especiales, en los que el amor está en el aire y en la red.

+++ “El Día de los Enamorados y sus fechas cercanas son muy favorables para encontrar a nuestra ‘media naranja’ porque en esos momentos se agudiza el deseo de emparejarse para todos aquellos solteros que están en la búsqueda del amor”, según Laura Solé, de la plataforma en linea AdoptaUnTio (AUT).

+++”En torno a mediados de febrero los usuarios de las ‘apps’ de citas están más activos, hay más candidat@s entre l@s que elegir y se refuerza, más que en cualquier otra etapa del año, el instinto de pasar a la acción, y existe menos reparo en flirtear (coquetear) y declararle nuestro amor a otra persona”, explica Solé en una entrevista.

+++ “Publicar fotos con gatos, mostrar nuestras aficiones y describirnos con ingenio, pero sin osadía, ayuda a que el perfil de una ‘app’ de citas toque la fibra de quien podría ser nuestra pareja, pero sobre todo hay que perseverar y recordar que una persona feliz y segura de sí misma es siempre atractiva”, asegura.

Ningún momento parece aparentemente malo para descargarse una ‘app’ de citas, intentar ligar, buscar pareja y –si va bien la cosa– incluso encontrarla. Sin embargo, los datos dicen lo contrario: hay fechas más idóneas que otras. Y todos podríamos pensar que quizá el verano, vacaciones mediante, sea la época del año más prolífica para este tipo de aplicaciones, pero no tiene por qué.

Y es que, a la luz de los datos que manejan las ‘apps’ de citas, este mes de enero es el idóneo para buscar pareja en Tinder, AdoptaUnTío, Edarling, OkCupid, Badoo, Meetic y demás plataformas con las que los usuarios de todo el mundo buscan amistad, sexo esporádico o relaciones sentimentales duraderas. “Febrero es el mes top para buscar y encontrar pareja en una ‘app’. Hay muchas nuevas inscripciones y actividad, por lo que las oportunidades aumentan. En nuestra plataforma, en lo que llevamos de enero las inscripciones han aumentado un 15%”, nos cuenta Laura Solé, country manager de AdoptaUnTío en España.

Esta ‘app’ no es ni mucho menos la excepción. Otras reconocen un visible aumento de interacciones durante este mes e incluso apuntan a un momento concreto: el pasado día 5, en el que Match.com aumentó en un 80% la actividad, Bumble en un 30% el número de usuarios y Zoosk en un 17% el número de mensajes.

Motivos: presión, vacaciones, San Valentín…

Pero, ¿por qué precisamente febrero iba a ser el mes de mayor aumento de actividad en este tipo de aplicaciones? Por varios motivos.

1.- “¿Qué, ya tienes novio/a?”. La Navidad es una fecha dada a las comidas y cenas navideñas… y a que muchos familiares se interesen por nuestra vida sentimental. La Navidad no es Navidad sin ese familiar, más o menos lejano, que te pregunta si tienes ya pareja, si vas a sentar la cabeza de una vez o incluso si vas a tener hijos. Si a esto le añadimos el hecho de tener más tiempo libre durante las vacaciones o incluso estar en una ciudad en la que habitualmene no vivimos, el tiempo de ocio hará el resto.

2.- Propósitos de año nuevo. Con la llegada de un nuevo año todos son buenos y nuevos propósitos: conseguir trabajo, cambiar de empresa… y en ocasiones también abandonar la soltería. Lo de los propósitos “es un estado de ánimo social”, asegura Solé. “Vendría a seguir la misma dinámica que sectores como los gimnasios, que también ven aumentados los registros durante estas semanas”.

3.- San Valentín. Lo cierto es que, al margen de la Navidad, el Día de los Enamorados está a la vuelta de la esquina. De hecho, para Match.com la ‘temporada alta de citas’ se extiende desde el 26 de diciembre hasta San Valentín. Y podríamos pensar que esta fiesta no es tan influyente en España como en Estados Unidos, pero, en su último reporte anual, Tinder marca el 14 de febrero como una de las fechas en torno a las cuales más actividad tiene la ‘app’ en nuestro país: “El primer domingo del año empieza un periodo de seis semanas de pico, que tiene sus máximos entre el 5 de enero y el 13 de febrero. La llamamos ‘swipe season’ y en 2019 el número total de ‘matches’ a nivel global fue 40 millones de veces más alto que la media”, nos aseguran desde la ‘app’.

El perfil: hombre, insistente… y con poco éxito

A la hora de analizar el comportamiento de los usuarios en las ‘apps’ de citas hay varios datos que resultan, cuando menos, curiosos. Para empezar, la distribución por género: en Tinder, por ejemplo, el número de hombres duplica al de mujeres.

Y al margen de datos absolutos, ¿cómo actúa cada cual? En un estudio, varios investigadores recurrían a fotos de ‘stock’ para crearse perfiles falsos en Tinder y ver si tenían más éxito los hombres o las mujeres, así como las pautas de actuación de quienes tenían que conseguir una cita con ellos.

Los resultados revelaron la disonancia de comportamientos: mientras los hombres daban muchos ‘likes’ y obtenían pocos ‘matches’, las mujeres justo al contrario, necesitaban muchos menos ‘likes’ y, a cambio, conectaban con mucha más gente. El libro ‘Love me, Tinder’, escrito por Núria Gómez y Estela Ortiz, también lo confirma: ellas ligan cuando quieren; ellos, cuando pueden.

Además, a la hora de seleccionar a las personas con las que quieren establecer relación, ellas se fijan en la foto y la descripción (biografía), mientras que ellos solo miran la foto.

Con todo, Europa parece estar siendo el continente que mejor le funciona a Tinder. En 2018, Reino Unido le supuso una facturación de 69,1 millones de dólares, más del doble que el segundo país del ranking, Alemania. España ocupaba la novena posición, con 8,4 millones de dólares.

El peligro la ‘sextorsión’ y cómo combatirlo

Ligar por internet tiene, por desgracia, un peligro asociado: que en caso de que dos personas se manden fotos o vídeos de carácter íntimo o sexual, una de ellas decida difundir el material recibido, algo que puede desembocar en casos de ‘sextorsión’ o en que la víctima atraviese un infierno al ver que su vídeo privado está recorriendo medio internet.

Si usas ‘apps’ para ligar y te vas a mandar fotos con la persona que está al otro lado del teléfono, puedes correr el riesgo de que dicha persona haga un uso ilícito de ellas, bien difundiéndolas o bien chantajeándote para no difundirlas. Si crees que puedes ser una potencial víctima, hay algunos consejos para hacer ‘sexting’ de manera algo más segura. Y si el ‘sextorsionador’ eres tú, esto es a lo que te arriesgas si te aprovechas de otra persona.

1.- Si eres víctima

Si envías fotos íntimas tuyas y te extorsionan con ellas, las cuelgan en internet o las reenvían, debes ser consciente de que tú no tienes culpa de nada, el culpable es quien ha cometido el delito. Pese a eso, si antes de enviar fotos quieres mantener cierta precaución, al hacerte la foto puedes no incluir partes de tu cuerpo que sean fácilmente reconocibles (cara, tatuajes…).

Por otro lado, recuerda que, aunque hayas mandado fotos voluntariamente, en cualquier momento puedes retirar el consentimiento y exigir a la otra persona que las borre. Igualmente, esa persona tiene terminante prohibido reenviar tus fotos o vídeos a nadie. Si acabas siendo víctima de un delito, puedes denunciarlo para evitar, en la medida de lo posible, que el problema vaya a más. En España puedes denunciar acudiendo a la Policía Nacional (915 822 751) o al Gupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (900 101 062).

2.- Si eres verdugo

Si has recibido una foto o un vídeo íntimo de la persona con la que estás chateando, debes saber dos cosas. En primer lugar, la obvia: si le pides algo (dinero, sexo…) a cambio de no difundir el material, estarás cometiendo un delito. En segundo lugar, da igual que esa persona te enviase las fotos o vídeos de manera voluntaria: eso no te autoriza, en ningún caso, a compartirlas con terceras personas.

De hecho, desde el 1 de julio de 2015, el artículo 197.7 del Código Penal sostiene que, aunque el acusado obtenga el vídeo o foto directamente de manos de la víctima, será condenado si los difunde sin su autorización. Además, si ambas personas han tenido una relación afectiva, la condena será mayor.

3.- Si te llega un material de terceros

Imaginemos que un amigo tuyo ha ligado y decide enseñarte una foto íntima de la otra persona. Incluso puede que estés en un grupo de Whatsapp de amigos y os llegue material de ese tono de una persona que ni siquiera sabéis quién es. Si recibes material de este tipo, ni se te ocurra difundirlo. No solo por el evidente respeto a la víctima, sino, sobre todo, porque estarás cometiendo un delito.

En este sentido, el Código Penal no solo afectará a la persona que recibió ese material por primera vez, sino también a ti, ya que estarás difundiendo un contenido enteramente privado. Si te llegan vídeos o fotos de este tipo, denúncialo a la Policía Nacional (915 822 751) o al Gupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (900 101 062).