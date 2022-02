López Obrador promete “cero impunidad” por periodista asesinado en Oaxaca

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes “cero impunidad” tras el asesinato del periodista Heber López Vásquez en el puerto de Salina Cruz, en el sureño estado de Oaxaca.

“El que la hace la paga. No hay impunidad, cero impunidad, puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes”, aseguró el mandatario en su conferencia matutina desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste mexicano.

López Vásquez, quien era director del portal Noticias Web, es el sexto periodista asesinado en lo que va del año, según el recuento de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que informó que el comunicador había denunciado en 2019 “haber sido amenazado por escoltas” del presidente municipal de Salina Cruz.

Su caso refleja la violencia inédita que este 2022 afronta la prensa en México, donde más del 90 % de los asesinatos de periodistas quedan impunes, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

“No solo nos preocupa, nos ocupa. Y es un periodista que nosotros conocemos, como los periodistas de todas las regiones de los pueblos, es un periodista de Salina Cruz, Oaxaca, incluso sus familiares van a solicitar una audiencia conmigo”, comentó López Obrador.

El subsecretario de Seguridad de México, Ricardo Mejía, reiteró que detuvieron a dos sospechosos del asesinato “en flagrancia”, identificados como los presuntos “coautores materiales”.

Ambos responden al nombre Ricardo “N” y están a disposición del Ministerio Público, pero todavía se desconoce el motivo del asesinato de López, quien no estaba dentro del Mecanismo de Protección de Periodistas del Gobierno.

“Ya se está por tener una audiencia con los familiares de la víctima, se está profundizando en las líneas de investigación para determinar el móvil y la autoría intelectual”, expresó Mejía.