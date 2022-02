Soldados con tareas migratorias en frontera de Texas buscan formar sindicato

Washington, 18 feb (EFE).- Soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Texas buscan formar un sindicato al alegar falta de planificación, largas horas sin tareas y hacinamiento en la misión migratoria en la frontera con México ordenada por el gobernador Greg Abbott, informaron este viernes medios nacionales.

Abbott puso en marcha en marzo pasado la Operación Estrella Solitaria en apoyo de la vigilancia de la frontera de su estado con México, donde ha habido un incremento sustancial del arribo de inmigrantes, en su mayoría de Centroamérica.

La misión comenzó con unos 500 soldados y en los últimos tres meses ha crecido hasta involucrar unos 10.000 miembros de la Guardia Nacional que Abbott movilizó alegando que el gobierno federal ha descuidado la protección de la frontera.

Habitualmente los soldados de Guardia Nacional, que operan bajo las órdenes del gobernador de cada estado, son movilizados en situaciones de emergencia y misiones que duran unos días o pocas semanas.

La Operación Estrella Solitaria ha crecido hasta convertirse en una activación obligatoria, con aviso de hasta un año.

Joe Montemayor, coordinador de organización en el Gremio de Empleados Estatales de Texas, dijo al diario Stripes que su sindicato aceptó ayudar a soldados de la Guardia Nacional de Ejército que lo contactaron.

El 25 de enero el Departamento de Justicia otorgó a los soldados de la Guardia Nacional el derecho a organizarse en gremios y, según el periódico Military Times, los soldados que participan en el intento se reunirán la semana próxima.

Las leyes federales que prohíben que los miembros de las fuerzas armadas se organicen en sindicatos no se aplica a los soldados de la Guardia Nacional, decidieron los abogados del gobierno.

El alcance de la Operación Estrella Solitaria y la rapidez con que se han movilizado miles de soldados han llevado a quejas de la tropa acerca de largas horas de servicio sin tareas fijas y mala planificación de las operaciones.

“Como militares, la gente conoce la frase ‘apúrate y espera'”, dijo un soldado citado, pero no identificado, por la cadena CNN de televisión. “Éste es el ‘apúrate y espera’ en el que he participado, y no hay realmente una indicación de qué vamos a hacer”.

Otras quejas de las que han dado cuenta los medios incluyen el alojamiento hacinado que ha llevado a brotes de la covid-19, los pagos demorados de sueldo y la falta de equipo apropiado.

Durante una teleconferencia de dos horas a mediados de enero, algunos oficiales de alto rango en la Guardia respondieron a los soldados que señalaron, entre otras deficiencias, el canje de equipos entre la tropa porque no hay suficientes para cada persona”.

En meses recientes miembros del Congreso han pedido que el Departamento de Justicia investigue la Operación Estrella Solitaria y han expresado preocupación por las violaciones de derechos civiles y los informes de suicidios.

En diciembre pasado la Unión de Libertades Civiles de Texas (ACLU) y otros grupos de derechos civiles pidieron al gobierno federal que investigara la misión que autoriza a los miembros de la Guardia Nacional y las policías locales a detener a los inmigrantes sospechosos de ingreso ilegal.