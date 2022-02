THE BATMAN

THE BATMAN en cines el 4 de marzo

No es solo una llamada… es una advertencia

Angelica Willard

La Warner Bros. Pictures estrena el 4 de marzo “The Batman” de Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson en el doble papel del detective justiciero de Ciudad Gótica y su alter ego, el ermitaño multimillonario Bruce Wayne.

Dos años de acechar las calles como Batman (Robert Pattinson), infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las profundidades de las sombras de Ciudad Gótica. Con solo unos pocos aliados de confianza, Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright), entre la corrupta red de funcionarios y figuras de alto perfil de la ciudad, el solitario justiciero se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre los ciudadanos.

Cuando un asesino apunta a la élite de Ciudad Gótica con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas enigmáticas envía al mejor detective del mundo en una investigación del submundo criminal, donde se encuentra con personajes como Selina Kyle / alias Gatúbela (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias el Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y Edward Nashton / alias el Acertijo (Paul Dano). A medida que la evidencia comienza a aclararse y la escala de los planes del villano principal se vuelve más evidente, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y llevar justicia al abuso de poder y la corrupción que han plagado a Ciudad Gótica durante tanto tiempo.

Junto a Robert Pattinson (“Tenet”, “The Lighthouse”), en el papel de los famosos e infames personajes de Ciudad Gótica figuran Zoë Kravitz (“Big Little Lies”, “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”); Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 Years a Slave”); Jeffrey Wright (“No Time to Die”, “Westworld”); John Turturro (saga de “Transformers”, “The Plot Against America”); Peter Sarsgaard (“The Magnificent Seven”, “Interrogation”) como el fiscal de Ciudad Gótica Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) como la candidata a alcaldesa Bella Reál; con Andy Serkis (películas de “Planet of the Apes”, “Black Panther”); y Colin Farrell (“The Gentlemen”, “Fantastic Beasts and Where to Find Them”).

Reeves (franquicia de “The Planet of the Apes”) dirigió la película a partir de un guión de Reeves junto con Peter Craig, basado en personajes de DC. Batman fue creado por Bob Kane y Bill Finger. Dylan Clark (saga de “Planet of the Apes”) y Reeves produjeron la película, mientras que Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo y Simon Emanuel fueron los productores ejecutivos. El equipo creativo que acompañó al director detrás de cámaras incluyó al director de fotografía nominado al Oscar Greig Fraser (“Dune”, “Lion”); al director de arte James Chinlund y el editor William Hoy, que estuvieron con Reeves en “Planet of the Apes”; el editor Tyler Nelson (“Rememory”); y la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Jacqueline Durran (“1917”, “Little Women”, “Anna Karenina”). La música es del compositor ganador del Oscar Michael Giacchino (últimas sagas de “Spider-Man”, “Jurassic World” y “Star Wars”, “Up”).

Warner Bros. Pictures presenta “The Batman”, una producción de 6th & Idaho/Dylan Clark Productions, una película de Matt Reeves. La película llegará a los cines de América del Norte el 4 de marzo de 2022 y a nivel internacional a partir del 2 de marzo de 2022. Será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures.