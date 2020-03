Macy’s despedirá a la mayoría de sus 130.000 empleados por el coronaviorus

Nueva York, 30 mar (EFE).- Los grandes almacenes Macy’s despedirán a partir de esta semana a la “mayoría” de sus 130.000 empleados de Estados Unidos y mantendrán solo el personal necesario para las “operaciones básicas” a consecuencia de las fuertes pérdidas por la pandemia del Covid-19 que obligó a cerrar todas sus tiendas el pasado 18 de marzo.

En un comunicado difundido este lunes, la firma informó de que las medidas que ha tomado para mantener “flexibilidad financiera” son insuficientes y dará permisos de trabajo no remunerados a la mayoría de sus empleados, con algunas excepciones para quienes trabajan en el negocio digital, y explicó que “al menos hasta final de mayo” seguirán recibiendo su cobertura sanitaria a cargo de la empresa.

“Esperamos volver a incorporar a nuestros colegas escalonadamente a medida que se reanude el negocio”, agregó Macy’s en la nota, en la que señala que el brote de coronavirus “sigue suponiendo una pesada carga” en su negocio pero su “prioridad más alta es la salud y seguridad” de sus clientes, empleados y comunidades en las que opera.

“Aunque el negocio digital sigue abierto, hemos perdido la mayoría de nuestras ventas por el cierre de las tiendas. Hemos tomado medidas para mantener la flexibilidad financiera, incluyendo la suspensión del dividendo, la retirada de nuestra línea de crédito, la congelación de las contrataciones y los gastos, la paralización del gasto de capital, la reducción de las facturas, la cancelación de algunos pedidos y la extensión de las condiciones de pago, y estamos evaluando todas las demás opciones de financiación”, sostuvo.

Además,la compañía, que no precisó el número exacto de empleados que se verán afectados, aseguró que “a pesar de esas acciones han ayudado, no es suficiente. En las marcas Macy’s, Bloomingdales y Bluemercury vamos a quedarnos con el personal absolutamente mínimo necesario para mantener las operaciones básicas. Esto significa que la mayoría de nuestros colegas recibirán un permiso no remunerado empezando esta semana”.

“Habrá menos permisos no remunerados en el negocio digital, en los centros de distribución y de llamadas para que podamos seguir sirviendo a nuestros clientes online. Al menos hasta finales de mayo, los colegas despedidos que tengan beneficios sanitarios seguirán recibiendo cobertura y la compañía cubrirá el 100 % de su cuota”, especificó Macy’s.

Antes de la llegada del coronavirus a EE.UU. y las extraordinarias medidas de paralización de negocios y confinamiento de los ciudadanos que están tomando algunos estados, Macy’s, como otras grandes firmas minoristas y grandes almacenes, ya estaba atravesando dificultades financieras y el mes pasado anunció que iba a cerrar más de 100 establecimientos en los próximos tres años y recortar 2.000 empleos.

Tras el anuncio, las acciones de Macy’s caían un 0,81 % en la Bolsa de Nueva York, que este lunes atraviesa una jornada positiva. En lo que va de año, los grandes almacenes han perdido casi el 70 % de su valor bursátil.