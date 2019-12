Joe Biden está abierto a considerar a Kamala Harris como su vicepresidenta

Washington, 4 dic (EFE).- El candidato a las primarias demócratas y exvicepresidente, Joe Biden, afirmó este miércoles que “por supuesto” que consideraría a su exrival Kamala Harris como su candidata a la vicepresidencia en caso de ser el nominado demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebrarán en noviembre de 2020.

“Por supuesto que lo haría”, respondió en Ames (Iowa, EE.UU.) al ser preguntado si consideraría a la senadora por California para este puesto.

“Miren, Harris tiene la capacidad de ser todo lo que quiera ser – afirmó – Hablé con ella ayer, es fuerte, podrá ser presidenta algún día, ella puede ser vicepresidenta, puede acabar en el Tribunal Supremo, puede ser fiscal general. Quiero decir, tiene una capacidad enorme”.

Biden, referente del ala moderado del partido, lidera las encuestas para alzarse con la candidatura por delante de los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que encabezan el ala más izquierdista de los demócratas.

La senadora de California dio a conocer este martes su retirada de la contienda con un mensaje en Twitter que reflejaba las exigencias de la maratoniana y multitudinaria campaña electoral estadounidense.

“Mi campaña a presidenta simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar. No soy una multimillonaria. No puedo financiar mi propia campaña”, señaló, con una inusual honestidad, en esta red social.

“A mis seguidores, con gran tristeza -pero también con gran gratitud- suspendo mi campaña hoy. Pero quiero ser franca con ustedes: seguiré luchando todos los días por lo que ha sido la base de esta campaña: Justicia para la gente. Para toda la gente”, agregó.

La noticia supuso la caída de quien fuera considerada una de las principales favoritas cuando lanzó su candidatura hace once meses en Oakland (California).

Con este guiño, Biden parece haber dejado atrás la rencillas que ha habido durante gran parte de la campaña entre los dos candidatos.

En el primer debate demócrata para las primarias, celebrado este junio, Harris acusó al exvicepresidente de haber colaborado con senadores a favor de la segregación racial durante su periplo en la Cámara Alta; ataque que generó una agria discusión entre ambos y para el que Biden reconoció “no estar preparado”.