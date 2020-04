Nueva York propone “reimaginar” país antes de reabrirlo y pide fondos a Trump

Nueva York, 20 abr (EFE).– Las autoridades de Nueva York, el gran epicentro de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, propusieron este lunes “reimaginar” la economía del país antes de reabrirla, en referencia al polémico plan del presidente Donald Trump, y pidieron al Gobierno federal fondos para cubrir los gastos extraordinarios que está generando la crisis.

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, aseguró que “todo el mundo está ansioso por que la economía se reabra y volver al trabajo” pero la cuestión “no debería ser cuándo se reabre y el qué”, sino “poner el listón más alto” y buscar soluciones que ayuden a “reconstruir mejor” la sociedad, como se hizo tras el 11 de septiembre o el Huracán Sandy.

“No necesitas protestar para convencer a nadie de que tenemos que volver al trabajo y poner en marcha la economía, pero hay que pensar en qué queremos decir con reapertura. Utilicemos esta situación de crisis para aprender lecciones, valorar desde la reflexión y reimaginar qué queremos que sea la sociedad”, dijo Cuomo en su actualización diaria.

El gobernador ha formado un “equipo de trabajo para reimaginar” esa sociedad y que se centrará principalmente en el sur de Nueva York, la zona más afectada por la pandemia, para “planear cambios que normalmente no podríamos hacer si no hubiéramos tenido esta situación”, pero mientras tanto pidió “no hacer daño y no dejar que suban las cifras”.

En ese sentido, advirtió de que las playas, negocios, escuelas, conciertos y otros “puntos calientes” en los que la población tiene contacto deberían mantenerse cerrados porque “cuando se incrementa la actividad, se acelera el ritmo de infección” y eso podría llevar a un repunte en las hospitalizaciones, que en los últimos días han descendido.

Cuomo pasó a la acción reclamando al Gobierno federal dirigido por Trump más cooperación en la realización de pruebas de coronavirus y fondos para cubrir los gastos en los que está incurriendo el estado y avisó de que si no llegan tendrá que hacer un 20 % de recorte presupuestario en las partidas de escuelas, hospitales y autoridades locales.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo esta mañana que “si no hay ayuda federal, se tendrán que tomar duras decisiones en los servicios más básicos” y afeó que la Administración de Trump no “compense el presupuesto para los trabajadores públicos y de emergencias” pero “dé al sector de las aerolíneas 58.000 millones de dólares”.

Reconoció que el paquete de estímulo gubernamental es una “ayuda”, pero dijo que “no se acerca a lo que estamos pagando en gastos por COVID-19” y pidió que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia corra con el 100 % de los gastos: “Debería hacer una cobertura completa. ¿Cómo vamos a reabrir la economía con grandes agujeros?”.

“Señor presidente, estamos salvando vidas y gastando cientos de millones de dólares. Estimamos que al final del calendario habremos gastado 3.500 millones en salvar vidas (…). Escuche el reclamo de la ciudad de Nueva York, que tiene una enorme crisis presupuestaria. Le reto a que abra la boca, usted no es tímido. Todo el mundo está mirando”, le dijo directamente.

De acuerdo a las últimas cifras, este domingo fallecieron 478 personas en todo el estado de Nueva York, lo que supone el sexto día en descenso y sitúa la cifra total de decesos en 14.347, una cifra que la Universidad Johns Hopkins eleva a 18.298 porque incluye los casos de las muertes domiciliarias y sospechosas de coronavirus.