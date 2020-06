DACA Y LOS DREAMERS UNA VICTORIA LEGAL.

A mi manera.

Juan Carlos Valderrama

Amaneció un nuevo día con sorpresas para todos, al parecer como cualquier otro día, pero no fue así puesto que La Corte Suprema de los Estados Unidos, por votación de 5 magistrados a favor contra 4 en contra, rechazó la demanda de la administración actual para eliminar o cancelar el Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia DACA, en una decisión histórica que trasciende lo político, analizando desde el punto de vista de las protecciones constitucionales el procedimiento administrativo, es decir el debido proceso y por otra parte el derecho a la igualdad ante la ley, los tópicos morales y humanitarios decidió decir sí al futuro de DACA, declarando ilegal suspenderlo.

El presidente de la Corte Suprema, John G Roberts Jr., señalo que “los funcionarios… (de la administración actual) no presentaron una razón válida para revocar el programa DACA, así como dijo que no proporcionaron una razón válida para añadir el tema de la ciudadanía en el censo”. Calificó “la acción de cancelar DACA como arbitraria y no justificada”, escribió “nos ocupamos únicamente de si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de dar una explicación razonada de su actuación. En este caso, la agencia no consideró las cuestiones de si mantener el programa y qué hacer, en su caso, con las dificultades que enfrentarían los beneficiarios de DACA”.

Los magistrados determinaron que la administración actual no actuó conforme a derecho cuando puso fin al programa mediante un memorándum básico de apelación; explicitando que “No estamos decidiendo sobre DACA o sobre su eliminación. Estamos decidiendo sobre si el gobierno cumplió la información necesaria para tomar dicha determinación”.

Quienes tienen el privilegio de tener DACA podrán renovarlo. Es el momento de llorar, reír, compartir con la familia padres, madres, tíos, hermanos, hijos, pero no olvidar que la decisión se basa en un fallo en los procedimientos administrativos lo que puede ser replanteado.

No hay que olvidar que DACA se encuentra el rubro de inmigración y que ambos partidos tienen un amplio consenso sobre el tema y que debe resolverse con una ley y que no es el momento de jugar con los soñadores.

La historia de incertidumbre, temor, ansiedad, angustia y tensiones para quienes tienen el privilegio de calificar para DACA ha tomado una pausa, pero no hay que olvidar que hay miles de jóvenes que no calificaron para DACA por diversos motivos. No es el momento de bajar la guardia y recordar que los primeros soñadores fueron sus padres, debemos recordar que estamos cerca de las elecciones presidenciales y que hay una agenda pendiente para ambos partidos políticos la Reforma Migratoria Integral ya que es ampliamente conocido que el sistema de inmigración se encuentra quebrado.

DACA respeta y rinde un homenaje a los soñadores que perdieron sus vidas en la línea de confrontación contra el COVID-19 médicos, doctores, enfermer@s, paramédicos, asistentes de salud, operadores de radio y de teléfono, trabajadores de supermercados y ventas al menudeo, venta de alimentos, agricultura, transporte y otros oficios. Señores políticos es el momento de actuar con justicia, compasión y humanidad.