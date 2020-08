California en puertas de aprobar ley que mantiene moratoria de desalojos

Los Ángeles, 28 ago (EFE).- El proyecto de ley de moratoria de desalojo para inquilinos afectados por el coronavirus en California está a un paso de ser aprobado y de proteger a millones que no han podido pagar los alquileres hasta el 31 de enero del 2021, advirtió este viernes el gobernador Gavin Newsom.

“Logramos un acuerdo sobre desalojos, y me complace mucho anunciarlo”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa.

“Pudimos adaptarnos a los puntos de vista de los demás. No todo el mundo está satisfecho con cada detalle. Esa es la naturaleza de las negociaciones, pero logramos un acuerdo de desalojo y espero firmarlo muy, muy pronto”, agregó el demócrata.

El proyecto de Ley 3088 de la Asamblea, conocido oficialmente como la Ley de Alivio para Inquilinos COVID-19 de 2020, se logró tras una serie de debates y de que dos proyectos anteriores presentados por el asambleísta David Chiu y la senadora Anna M. Caballero, respectivamente, quedaran archivados.

La nueva propuesta requiere que los inquilinos deben pagar el 25 % del alquiler dentro del periodo del 1 de septiembre de 2019 y el 31 de enero de 2021, o de lo contrario estarán abiertos al desalojo.

El 75 % restante del valor del alquiler será tratado como una deuda civil, lo que significa que los propietarios pueden llevar a los inquilinos a la corte de reclamos menores por cualquier alquiler no pagado, pero no pueden desalojarlo por no pagar.

Esta misma disposición de deuda civil será aplicada para los alquileres no pagados entre el 1 de marzo y el 31 de agosto.

Actualmente los inquilinos afectados económicamente por el coronavirus en California están protegidos hasta el 31 de agosto de los desalojos, por lo que los legisladores buscan una solución para evitar que cientos de miles se puedan quedar sin techo en medio de la pandemia.

El plan también amplía el aviso de desalojo obligatorio de tres días que los propietarios publican antes de pasar a un proceso judicial, a 15 días.

Además, la nueva medida permitiría a los propietarios que posean de una a cuatro unidades solicitar a sus prestamistas la condonación de los pagos de la hipoteca hasta enero.

Aunque el plan tiene el apoyo de Newsom enfrenta aún un escollo, y es que tiene que ser aprobado por dos tercios de cada una de las cámaras de la Legislatura para pasar al escritorio del gobernador.

El voto en pleno se realizará el próximo lunes 31 de agosto, fecha en la que termina el año fiscal 2020.