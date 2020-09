Alejandro Fernández se propone “unir a Latinoamérica” en un solo concierto

Miami, 18 sep (EFE).- La pandemia le ha pegado fuerte a Alejandro Fernández, quien, en una entrevista con Efe, reveló que todos los días se despierta a las 6.00 de la mañana a revisar las noticias con la esperanza de “que hayan encontrado una vacuna, alguna solución” para regresar a la vida normal, aunque más unidos que antes.

“Nunca me había despertado tan temprano en mi vida”, bromeó el artista mexicano, quien está preocupado no solo por su salud y la de sus seres queridos, sino por la de los trabajadores de la música, que están “sufriendo terriblemente y no tienen ni qué comer”.

Por eso, Fernández ha desarrollado campañas para recaudar fondos para músicos, en especial a los mariachis, y ha decidido seguir con su música, tanto con un gran concierto digital con el que quiere “unir a toda Latinoamérica” como lanzando nuevas “colaboraciones con artistas importantes”.

El músico quiere seguir alimentando la relación con su público, dar oportunidades a músicos y otros trabajadores de la industria del entretenimiento y “hacer un puente” entre su nuevo disco y lo que viene.

El primer proyecto de ese puente fue “Decepciones”, con la banda mexicana Calibre 50, y este viernes presenta “Que se sepa nuestro amor”, un dueto con la cantautora chilena Mon Laferte, a quien considera “una de las mejores artistas del momento”.

“Divertida, romántica y feliz”, así describió El Potrillo la canción, que presenta acompañada de un elegante video en blanco y negro en el que las tradiciones de una feria mexicana están en yuxtaposición con una estética sofisticada y el tono pícaro de la artista chilena.

“Estoy muy contento con el resultado de la canción y del video. No es una producción tan complicada como la que podríamos haber hecho de no ser por la pandemia, pero creo que es algo que el público necesitaba”, indicó Fernández.

UNIENDO A LATINOAMÉRICA

El concierto digital que Alejandro Fernández alista está programado para el 3 de octubre: “Estamos preparando un concierto como nunca se ha visto antes”, aseguró el artista, quien describió el show que dio en mayo pasado para el día de las madres como “una probadita” de este.

Con el nombre de “Ame´rica A Una Sola Voz”, el espectáculo marcará la primera vez que El Potrillo cantará simultáneamente a todos sus fanáticos del continente y, para celebrarlo, se paseará por los mayores éxitos de su carrera… y ofrecerá varias sorpresas.

“Estoy muy entusiasmado con esto”, confesó el artista, quien usó palabras como “único y muy inesperado” para describir el concierto que está preparando.

Algo que lo tiene particularmente contento es el que el espectáculo será desde el Teatro Telmex de su ciudad, Guadalajara, y podrá ser visto en 17 países a un costo de 15 dólares.

BIDEN Y LA FAMILIA

Pero durante el confinamiento, El Potrillo ha hecho mucho más que cantar y recaudar dinero para apoyar a los músicos.

También le tocó entregar en matrimonio a su hija Camila, una de las dos mellizas nacidas de su primer matrimonio. Esta semana, su hijo mayor -Alex Fernández- también anunció su compromiso.

“Es agridulce verlos llegar a ese momento. Por un lado es hermoso verlos haciendo sus vidas, pero por el otro es increíble. Se me están casando muy jóvenes”, lamentó.

También ha hecho activismo político en Estados Unidos, al “prestar” su canción “Decepciones”” a la campaña electoral del demócrata Joe Biden, quien aspira a llegar a la Casa Blanca en los comicios de este 3 de noviembre al competir con el actual presidente, Donald Trump.

“Es lo menos que puedo hacer. Para nosotros el tema de los inmigrantes es algo personal. Mi papá fue indocumentado en Estados Unidos. Desde pequeños lo escuchamos contarnos cómo cruzó el río buscando una vida mejor. Lo menos que podemos hacer es apoyarlos”, finalizó.