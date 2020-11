CADILLAC CT5 V-Series 2020

El modelo de más alto calibre de la serie

Angelica Willard

Manejar este sedán ya no es sentirse en un tradicional de la marca. Este modelo, el más alto de la serie, el CT5 – V Series 2020 está enfocado para el conductor que le guste la velocidad, pero no solo de ir rápido, sino de sentirse que conduce un deportivo, elegante, llamativo y con tecnología turbo. Ya habíamos hablado de los CT5, y este es el “Top of the line” de ellos.

Sofisticación para una excelente combinación del lujo con la armonía del diseño en su carrocería, y en el poder tecnológico marcando un hito, para cualificárse en cada modelo que sale de fábrica para un mejor rendimiento, con una mejor y acabada tecnología para establecer una diferencia en esta línea.

Cada modelo de la serie CT5 está disponible en RWD y AWD, siempre con una transmisión de 10 velocidades, frenos Brembo al frente y una asistencia de eBoost electrónica. Con motor 3.0L Twin Turbo V-6, y una baja inercia “turbochargers”, de 360 hp y 405 lb.-ft. de torque; ruedas de 19-inch y disponible con el sistema de la marca, Super Cruise.

Los colores que tenemos para escoger son: Red Obsession Tintcoat, Velocity Red, Satin Steel Metallic, Summit White, Black Raven, Evergreen Metallic, Shadow Gray Metallic, Wave Metallic y Royal Spice Metallic.

Cadillac CT5 – V Series 2020 está fabricado en la planta de Lansing Gran River en Michigan, donde se producen además los CT4. Su precio base sugerido de fábrica es de $47.595 y puede llegar con las opciones que usted quiera adherirle en un precio final de $63.045. Y para un motor V6 que tenemos, un rendimiento de 18mpg en ciudad y 26mpg en carretera.∆

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP)