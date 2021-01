Kevin Durant será baja una semana por cuarentena tras exponerse al Covid-19

Nueva York, 4 ene (EFE).- El alero estrella de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, tendrá que estar en cuarentena durante siete días después de haber permanecido junto a una persona que dio positivo a la covid-19, de acuerdo a varias fuentes periodísticas locales.

La cuarentena de Durant se enmarca dentro de los protocolos de seguridad y salud que la NBA tiene establecidos desde que comenzó la nueva temporada.

Durant, que ya tuvo la covid-19 el pasado mayo, ha seguido registrando anticuerpos contra el coronavirus. Hasta el lunes por la tarde, Durant había dado negativo por coronavirus tres veces, añadieron las mismas fuentes.

Según el Centro para el Control de Enfermedades, los anticuerpos son “proteínas que ayudan a combatir las infecciones y pueden brindar protección contra la enfermedad nuevamente”.

Los científicos aún no están seguros de qué grado de inmunidad proporcionan los anticuerpos contra la infección nuevamente. Los protocolos covid-19 de la NBA no distinguen entre los jugadores que tienen anticuerpos y los que no.

Durante la semana que se encuentre de cuarentena, Durant se perderá los partidos que los Nets van a disputar contra los Jazz de Utah, Sixers de Filadelfia, Grizzlies de Memphis y Thunder de Oklahoma City.

Durant, quien se perdió la totalidad de la temporada 2019-20 rehabilitando una lesión en el tendón de Aquiles, ha sido titular en los seis partidos de los Nets en lo que liga 2020-21.

El alero estrella de los Nets tiene promedios de 28,2 puntos; 7 rebotes y 4,8 asistencias en 34 minutos que ha disputado por partido.