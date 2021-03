Comienza la era de los superhéroes latinos en Hollywood

Miami, 6 mar (EFE).- El anuncio de que Sasha Calle será la nueva SuperGirl confirmó el inicio de la era de los superhéroes latinos en Hollywood, donde en los dos próximos años llegarán al menos cinco proyectos protagonizados por hispanos, como el de la propia actriz de origen colombiano, Óscar Isaac, Salma Hayek, Génesis Rodríguez y Diego Castañeda, entre otros.

El director argentino Andy Muschetti (“It”) apostó por la actriz de 25 años, quien tiene un papel recurrente en la telenovela estadounidense “The Young and The Restless” desde 2018, para ser la nueva SuperGirl en su película “The Flash”, prevista para 2022.

Muschetti ya había dicho a Efe en entrevistas anteriores que tenía “muchas ganas de incorporar a actores hispanos a sus producciones” una vez que estuviesen asentados en Hollywood y ya lo están logrando.

Este año será, además, el debut de la joven actriz Xochitl Gómez en el cine. La estadounidense de 14 años, hija de mexicanos, interpretará a América Chávez, quien se convierte en la superheroína Miss America en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, anunciada para el 25 de marzo de 2022.

SALMA HAYEK, SUPERMAMÁ

Sin embargo, no hay que esperar a 2022 para ver a una latina como superheroína. Si Marvel mantiene su calendario, el 5 de noviembre se estrena la película “The Eternals”, en la que Salma Hayek interpreta a Ajax, la matriarca de una familia con superpoderes que combate al ser más maligno del universo para salvar a la humanidad.

Al hablar sobre la producción, en la que Hayek comparte carteles con Angelina Jolie y Kit Harrington (“Game of Thrones”), la actriz mexicana confesó que interpretar a Ajax la “conmovió”, pues al principio de su carrera le habían dicho que se “olvidara” de un papel así.

No solo por ser latina, sino también porque es una “mujer pequeña” y no era fácil para ella imaginarse que podría ser considerada para ser una líder de superhéroes y menos a los 54 años.

DE STAR WARS A MARVEL

Uno de los universos ficticios de la pantalla grande que le vio las posibilidades a incorporar latinos fue el de “La guerra de las galaxias”, uno de los actores reconocidos de las películas originales fue el estadounidense de origen puertorriqueño Jimmi Smits.

Pero en la etapa más reciente de las aventuras que ocurren “en una galaxia muy lejana”, ha sido un latino, el chileno Pedro Pascal, quien le ha dado su mayor éxito en streaming, con “The Mandalorian”, la serie que protagoniza desde hace dos temporadas.

Antes que él estuvo Diego Luna, quien protagonizó “Rogue One” como Casian Andor. Ahora, el capitán de los rebeldes tendrá su propia serie en Disney +, que lleva el nombre de “Andor” y que se estrenará en una fecha indeterminada del año que viene.

Sin embargo, ha sido el pionero de esta nueva ola de latinos en las estrellas, Óscar Isaac, quien dio el salto a Marvel. Tras encarnar al piloto Poe Dameron, en las tres últimas películas de “Star Wars”, el actor guatemalteco ha sido seleccionado para protagonizar la serie de Marvel “Moon Night”, de Disney +.

Se trata de un exmercenario y agente de la CIA con el nombre de Marc Spector, quien se transforma en un superhéroe que lucha contra el crimen al recibir poderes del dios egipcio Khonshu.

También se está preparando para Netflix la segunda temporada de la serie “We can be heros”, creada y dirigida por Robert Rodríguez.

En esta oportunidad, la historia profundizará la historia de Missy Moreno, una niña de 11 años, cuyo padre (Pedro Pascal) fue secuestrado por extraterrestres. La chica es interpretada por la actriz latina Yaya Gosselin (“We Can Be Heroes”).

Netflix además ha anunciado una tercera temporada de “The Umbrella Academy”, donde el actor mexicano David Castañeda hace el papel de Diego Hargreeves o Número Dos, quien tiene el súperpoder de la puntería perfecta tanto para acertar como para esquivar armas mortales.

En esa tercera temporada aparece “The Sparrow Academy”, una escuela para supervillanos y uno de los más importantes es Sloane o Sparrow número 5, interpretado por Génesis Rodríguez.