EEUU quiere avanzar hacia solución de dos Estados en O. Medio, pero no ahora

Washington, 23 may (EFE News).- El Gobierno del presidente Joe Biden quiere caminar hacia una solución de dos Estados -uno palestino y otro israelí- para el conflicto de Oriente Medio, pero no ahora, porque ve otras prioridades después de la reciente escalada bélica entre Israel y Hamás.

Tras la tregua iniciada el viernes entre ambas partes, el secretario de Estado, Antony Blinken, se prepara para viajar en los próximos días a la región en una fecha aún por confirmar para contribuir a asentar el cese de las hostilidades.

En una entrevista con el canal ABC, el titular de Exteriores hizo hincapié en que Biden, que se involucró personalmente para presionar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que aceptara una tregua, está comprometido con una solución de dos Estados.

UNA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS “NO NECESARIAMENTE HOY”

“Al final es la única manera de garantizar el futuro de Israel como un Estado judío y democrático, y por supuesto la única manera de dar a los palestinos un Estado al que tienen derecho”, dijo Blinken.

“Es ahí hacia donde tenemos que ir -agregó-, pero no creo que sea algo que necesariamente tenga que ser hoy”.

En ese sentido el jefe de la diplomacia estadounidense apuntó que primero hay que crear las condiciones que permitan a ambas partes implicarse en “una vía significativa y positiva” que desemboque en la creación de dos Estados.

Y advirtió de que si no hay un “cambio positivo”, y especialmente si no se halla la forma de ayudar a los palestinos a vivir con dignidad y esperanza, el ciclo de violencia es probable que se repita, lo que, puntualizó, no le interesa a nadie.

UN PROCESO PASO A PASO

Acto seguido, continuó, debería haber un proceso de reconstrucción “de todo lo que se ha perdido” y finalmente hacer que ambas partes “se involucren para intentar comenzar a hacer mejoras reales en las vidas de la gente, para que israelíes y palestinos puedan vivir con las mismas medidas de seguridad, en paz y tener dignidad”.

Preguntado sobre cómo los Estados Unidos van a ayudar a la reconstrucción de Gaza sin que la asistencia acabe en manos de Hamás, Blinken adelantó que Washington seguirá trabajando con “partes independientes de confianza” y aseguró que el grupo, que gobierna de facto en la franja, no ha traído nada más que “la ruina” a los palestinos por su “mala gestión”.

Lamentó, además, los “ataques indiscriminados con cohetes contra civiles israelíes” que han provocado una respuesta, porque “Israel tiene derecho a defenderse”.

Según Blinken, el desafío ahora es ayudar a los palestinos, y en concreto a los “moderados” y a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), a conseguir mejores resultados y consideró que en este punto Israel tiene un papel importante que desempeñar.

INCÓGNITA SOBRE EL FUTURO DEL PLAN DE TRUMP

En una segunda entrevista este domingo con la cadena de televisión CNN, Blinken evitó pronunciarse sobre el futuro del plan para Oriente Medio propuesto por la Administración del hoy expresidente Donald Trump (2017-2021).

Dicha iniciativa sugería una solución de dos Estados que favorecía los intereses de Israel y ofrecía a los palestinos una soberanía limitada sobre su futuro país al tiempo que dejaba intactos los asentamientos israelíes.

Blinken explicó sin dar muchos detalles que el Gobierno de Biden “va a mirar todo lo que se ha hecho antes para aprender”, como ha hecho en otros ámbitos, y ver qué tiene sentido y que no.

“Pero nuestro punto de atención ahora es abordar la situación humanitaria, comenzar la reconstrucción y hablar intensamente con todo el mundo”, zanjó.

Biden ha sido objeto de críticas del ala más izquierdista del Partido Demócrata, que cree que no ha hecho suficiente para proteger a los palestinos durante los once días de escalada bélica.

A ese respecto, el senador Bernie Sanders no pudo ser más claro, cuando subrayó en una entrevista con el canal CBS News que su país debería liderar el mundo para unir a la gente en vez de “suministrar armas que maten a niños en Gaza”.

Asimismo, el veterano legislador por Vermont y excandidato presidencial demócrata consideró que EE.UU. debe adoptar un “enfoque imparcial” a la hora de abordar el conflicto palestino-israelí.

“Debemos ser pro Israel, pero también ser propalestinos”, afirmó el político izquierdista, quien opinó que Biden también lo entiende así.