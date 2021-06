CHEVY SUBURBAN Y SU ESTRELLA DE HOLLYWOOD A TEXAS

La Suburban es el primer vehículo galardonado con una estrella del Premio a la Excelencia por la Cámara de Comercio de Hollywood y fue presentado el 5 de diciembre de 2019

(English version below)

La Cámara de Comercio de Hollywood reconoció a la Chevy Suburban por su legado de Hollywood y colocará de manera permanente su estrella del Premio a la Excelencia en suelos de Arlington, Texas, en el Distrito de Entretenimiento de Arlington. La Suburban se fabrica en Texas y se ensambla en la Planta de Ensamblaje de Arlington, que es el hogar de la Suburban y el lugar perfecto para colocar su estrella. Esta es la primera estrella del Premio a la Excelencia en Texas y la Suburban es también el primer vehículo en recibir este premio.

Historia de la “Estrella” para Chevy SUBURBAN

La Chevrolet Suburban trajo una parte de su fama cinematográfica a su ciudad natal. En 2019, la Suburban se convirtió en el primer vehículo en ganar una estrella del Premio a la Excelencia de la Cámara de Comercio de Hollywood por su papel icónico en el cine y la televisión. Ahora, se coloca una estrella permanente en el suelo en Arlington, Texas, donde se ensambla la Suburban.

El alcalde de Arlington, Jeff Williams, la presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood, Rana Ghadban, y el director ejecutivo de la Planta de Ensamblaje de General Motors en Arlington, Bill Kulhanek, revelaron la nueva ubicación permanente de la estrella en Texas Live!, el distrito de deportes y entretenimiento de Arlington. Chevrolet eligió la ubicación para celebrar la huella de la Suburban en la ciudad y su perdurable popularidad entre los clientes de Texas.

“La Suburban es verdaderamente un ícono tanto en Texas como en Hollywood y la ciudad de Arlington tiene el honor de desempeñar un papel en el reconocimiento del legado de la Suburban todos los días en la Planta de Ensamblaje de GM en Arlington”, dijo Williams. “También estamos orgullosos de proclamar el dia 21 de junio, el ‘Día de la Suburban’ para reconocer el legado continuo de la Suburban en Texas, Hollywood y en todo el mundo”.

La estrella del Premio a la Excelencia reconoce la sólida carrera como actor a la Suburban, apareciendo en más de 1,750 películas y series de televisión. La Suburban es el actor que lleva más tiempo trabajando en Hollywood y un ícono en las escenas de Hollywood. La Suburban es un actor de carácter único en su tipo con su propia personalidad. Su carrera en Hollywood comenzó en 1952, cuando apareció por primera vez en la pantalla grande.

“No hay otro actor de carácter como la Chevy Suburban. Puede adaptarse fácilmente a cualquier tipo de papel. Cuando aparece en una película o serie de televisión, puede traer instantáneamente una sensación de importancia, suspenso o saber que el día está a punto de salvarse”, dijo Ghadban. “Esta es la primera estrella del Premio a la Excelencia fuera de California. Estamos emocionados de colocar de manera permanente la estrella del Premio a la Excelencia de la Suburban en su estado natal de Texas”.

La Planta de Ensamblaje de Arlington ha producido más de 12 millones de vehículos desde 1954. En la actualidad, produce las Chevrolet Tahoe y Suburban para más de 50 países de todo el mundo. Los 5,677 trabajadores, que ensamblan estos vehículos, hacen posible la carrera profesional del vehículo en Hollywood.

“Estamos muy orgullosos de fabricar la Chevrolet Suburban en Texas, donde muchos la adoran, tanto dentro como fuera de la pantalla”, dijo Kulhanek. “La capacidad, el espacio de carga y la tecnología hacen que la Suburban sea la favorita de los clientes”.

Datos sobre la historia de la Chevrolet Suburban dentro y fuera de la pantalla:

-La Suburban ha aparecido en al menos una serie de televisión cada año desde 1956 y al menos una película cada año desde 1960.

-La Suburban también ha aparecido en más de 30 películas nominadas a premios.

-La Suburban es el primer vehículo galardonado con una estrella del Premio a la Excelencia por la Cámara de Comercio de Hollywood, presentada el 5 de diciembre de 2019.

-La Suburban se introdujo por primera vez en 1935, hace más de 85 años; es la marca más antigua en la historia automotriz y sigue siendo un ícono estadounidense tanto en la carretera como en la pantalla grande.

-La Suburban comenzó a producirse en Arlington en 1999.

-Aproximadamente 1,200 vehículos se producen diariamente en la Planta de Ensamblaje de Arlington.

-Hay más de 200,000 camionetas Suburban en las calles de Texas y se vende una Suburban aproximadamente cada 90 minutos en Texas.

-Además, los concesionarios Chevrolet en Texas representaron cuatro de los 10 principales concesionarios Chevrolet Suburban en los Estados Unidos en el 2020.

-En el 2020, los tejanos compraron más Suburbans que los otros 22 estados juntos.

Estadísticas:

– La Suburban es el primer vehículo galardonado con una estrella del Premio a la Excelencia por la Cámara de Comercio de Hollywood y fue presentado el 5 de diciembre de 2019. El lunes 21 de junio, llegará al hogar de la Suburban en Arlington, TX, para ser colocada allí de forma permanente.

– La relación entre el Chevy Suburban y Hollywood comenzó en 1952, cuando apareció por primera vez en la pantalla grande.

– Desde entonces, la Suburban ha protagonizado más de 1,750 películas y series de televisión.

– Ha aparecido en al menos una serie de televisión cada año desde 1956 y al menos una película cada año desde 1960.

– La Suburban también ha aparecido en más de 30 películas nominadas a premios.

Mientras la Chevrolet Suburban continúa con su legado de Hollywood, los fanáticos pueden celebrar su herencia al visitar el Distrito de Entretenimiento de Arlington. El espacio es gratuito y abierto al público.∆

Chevrolet Suburban Brings Hollywood Award Home to Texas

The Chevrolet Suburban brought a piece of its movie fame back to its hometown in Texas, where the Suburban is assembled. In 2019, the Suburban became the first vehicle to earn an Award of Excellence star from the Hollywood Chamber of Commerce for its iconic role in film and television

The Arlington Mayor Jeff Williams, Hollywood Chamber of Commerce President Rana Ghadban and General Motors Arlington Assembly Plant Executive Director Bill Kulhanek unveiled the star’s new permanent location in Arlington’s Entertainment District, between the ballpark and football stadium. Chevrolet chose the location to celebrate the Suburban’s footprint in the city and its enduring popularity with Texas customers.

“The Suburban is truly a staple in both Texas and Hollywood, and the city of Arlington is honored to play a role in recognizing the Suburban today and every day at the GM Arlington Assembly Plant,” Williams said. “We’re also proud to proclaim today, June 21, ‘Suburban Day’ to recognize the Suburban’s continuing legacy in Texas, Hollywood and around the world.”

The Award of Excellence star recognizes the Suburban’s robust acting career, appearing in more than 1,750 film and TV series. The Suburban is Hollywood’s longest working actor and an icon on the Hollywood scene. The Suburban is a one-of-a-kind character actor with its own persona. Its career in Hollywood began in 1952, when it first appeared on the silver screen.

“There is no other character actor like the Chevy Suburban. It can fit into any type of role with ease. When it arrives in a movie or TV series, it can instantly bring a feeling of significance, suspense or knowing the day is about to be saved,” said Ghadban. “This marks the first Award of Excellence star outside of California. We are excited to permanently place the Suburban’s Award of Excellence star in its home state of Texas.”

The Arlington Assembly Plant has produced over 12 million vehicles since production began. Today, it produces the segment-leading Chevrolet Tahoe and Suburban for 33 countries around the world. The 5,677 employees who assemble these vehicles make the vehicle’s Hollywood career possible.

Chevrolet Suburban fast facts on its history on and off the screen:

Suburban has appeared in at least one television series every year since 1956, and at least one film every year since 1960.

Suburban has also appeared in over 30 award-nominated films.

Suburban is the first vehicle ever awarded an Award of Excellence star by the Hollywood Chamber of Commerce, which was presented on Dec. 5, 2019.

Suburban was first introduced in 1935 and is the longest-running nameplate in automotive history, and continues to be an American icon both on the road and on the big screen.

Suburban started its production in Arlington in 1999.

Approximately 1,200 vehicles are produced daily at Arlington Assembly.

As of last year, there are nearly 200,000 Suburbans on the road in Texas and a Suburban is sold approximately every 2 hours in Texas.

Additionally, Texas Chevrolet dealers accounted for four of the top 10 Chevrolet Suburban dealers in the U.S. in 2020.

In 2020, Texans bought more Suburbans than 22 other states, combined.

As the Chevrolet Suburban continues its Hollywood legacy, fans can celebrate its heritage when visiting Arlington’s Entertainment District. The space is free and open to the public.∆

Angelica Willard – Automotive Writer – Journalist Member de SAMA – TAWA – NWAPA – NAHP – IAPA (SIP)