“Language Lessons”: Natalie Morales busca la amistad en los tiempos de Zoom

Los Ángeles, 14 sep (EFE).- La amistad puede brotar en cualquier lugar, también en las tediosas, cargantes y omnipresentes llamadas de Zoom. Eso es lo que propone la latina Natalie Morales en “Language Lessons”, una emotiva y sorprendente película en la que se mide cara a cara -pero a distancia- con Mark Duplass.

“La vida es trágica e hilarante, todo al mismo tiempo. Para mí esta es la única manera de verlo y me encanta cuando las películas hacen eso”, aseguró la actriz y directora de origen cubano en una entrevista con Efe.

Tras pasar por la Berlinale y el Festival SXSW de Austin, la íntima mezcla de comedia y drama de “Language Lessons” se estrena este fin de semana en los cines de EE.UU. tras convencer a la crítica (acumula un 95 % de reseñas positivas en el agregador Rotten Tomatoes).

Con pantallas divididas estilo Zoom y una producción muy modesta, “Language Lessons” cuenta la historia de Adam, un estadounidense que empieza a tomar clases de español por internet con una profesora de Costa Rica llamada Cariño.

Morales, que como actriz ha aparecido en series como “Parks and Recreation” (2010-2015) o “The Grinder” (2015-2016), dirigió “Language Lessons” a partir de una idea original de Duplass, con quien firmó a cuatro manos su guion.

ABURRIMIENTO PANDÉMICO

Frustrado durante los primeros meses de la pandemia, Duplass explicó a Efe que “Language Lessons” surgió de su propia experiencia durante el confinamiento, cuando se apuntó a clases por internet de español con una profesora de Guatemala.

“A ninguno de los dos nos gustaba el ‘small talk’ (la charla trivial) así que muy rápidamente nos encontramos en conversaciones muy emocionales y profundas. Eso me pareció muy irónico: que este formato de vídeo online, que se supone que limita la conexión personal, estaba en realidad fomentando esa conexión”, desarrolló.

Con poco más que esa idea contactó con Natalie Morales, con quien ya había coincidido en la serie “Room 104” (2017-2020), que cada vez está más interesada en la dirección, y con quien quería colaborar de una manera más cercana.

“Y, además, ella es también una adicta al trabajo como yo”, ironizó.

“No dices que no a Mark Duplass. Si él apuesta por ti, tú tienes que apostar por él”, respondió Morales, quien aseguró que “admira” tanto la trayectoria como la personalidad de su compañero de aventuras en “Language Lessons”.

LA MIRADA DE ADAM…

Duplass detalló que su personaje, Adam, tiene una vida muy cómoda, tranquila y sencilla al comienzo de la cinta.

Tampoco sucede nada especial en la primera clase con Cariño, pero las cosas cambian a partir de un acontecimiento que trastoca todo.

“No saben realmente cómo lidiar con eso. Lo que me gusta es que lo hacen desde un punto de vista de la amistad platónica, ya que no hay ningún escenario potencial en el que puedan estar juntos de un modo romántico”, indicó el actor.

Conocido por su trabajo junto a su hermano Jay en películas como “Cyrus” (2010) o “Jeff, Who Lives at Home” (Jeff y los suyos) (2011), Duplass reflexionó sobre “cuáles son las cosas que unen a dos personas”.

“A veces es tan algo tan simple como que empiezan a la vez en la universidad o que tienen algo en comun que les conecta. Pero en este caso, pienso que ese acontecimiento externo crea esa conexión eléctrica entre ambos que les hace inseparables y hace que salga lo mejor y lo peor de ellos”, señaló.

… Y LA VISIÓN DE CARIÑO

Al otro lado del ordenador y a miles de kilómetros de distancia se encuentra Cariño, que, tal y como admitió Morales, es una mujer bastante reservada y que no tiene ganas de establecer relaciones muy íntimas con sus alumnos.

“Desde el principio, creo que a Adam le gusta Cariño porque no le deja saber mucho de ella y quizá eso es algo a lo que no está acostumbrado. A mí, desde luego, me gusta más la gente que es misteriosa”, apuntó sonriente la actriz.

“Yo tiendo a decir en esos momentos: ‘¿Por qué no te abres tanto como yo? ¿Qué estás escondiendo?’. A veces lo que ocultan es que son unos capullos o que no son interesantes, pero a veces, algunas veces, están escondiendo oro y eso siempre es emocionante”, añadió entre risas.

En el caso de “Language Lessons”, Morales opinó que el vínculo que se construye entre estos dos personajes es “innegable” y señaló que en los momentos más importantes la gente acaba dando la cara.

“La mayoría de nosotros, cuando se encuentra a un extraño en apuros, no huye de eso. Intentamos ayudar de cualquier modo que podamos”, dijo.

Por último, Morales desveló que en “Language Lessons” hay un tributo muy personal y que está relacionado con la pandemia.

“El nombre de Cariño viene de una amiga mía que murió por coronavirus justo antes de rodar esta película. Su nombre era Caridad”, explicó sobre una cinta que, entre sus temas, explora la pérdida y el dolor.

“El luto estaba definitivamente en nuestras mentes, por no mencionar los cientos de miles de personas que murieron (por coronavirus) y que no conocíamos. Era imposible no incluir eso en esta película y en este momento”, cerró.