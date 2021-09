Eugenio Derbez llega como mesero en la serie bilingüe “Acapulco”

Ciudad de México, 21 sep (EFE).- El comediante mexicano Eugenio Derbez llegará a las pantallas de Apple TV+ el 8 de octubre como el protagonista de la serie original “Acapulco” en donde dará vida a un mesero.

Máximo Gallardo (Enrique Arrizon) es un joven en sus veinte que cumple su sueño de ser mesero en el complejo turístico más importante del balneario de Acapulco, en el sureño estado mexicano de Guerrero.

El trabajo no será tan sencillo cuando conozca a la extravagante clientela del lugar, tenga que lidiar con su voluble mentor y deba atender su compleja relación familiar, en su camino al éxito.

La serie bilingüe de comedia con diálogos en español e inglés está levemente inspirada en la cinta de Derbez “How to Be A Latin Lover” (2017), se desarrolla en 1984 y es Eugenio quien narra la historia e interpreta a Gallardo en la versión presente del personaje.

Los creadores de la serie son Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman y Derbez es además uno de los productores.

Con una larga trayectoria a su espalda, Derbez no es solo una estrella en su México natal, sino que también está considerado como una de las figuras hispanas más conocidas en Estados Unidos.

En su carrera sobresale la comedia familiar “Instructions Not Included” (2013), que con 44,4 millones de dólares recaudados es la película en español más taquillera de la historia en EE.UU. (en todo el mundo sumó 100,5 millones).

Derbez también ha trabajado en otras cintas como “Overboard” (2018) y “Dora and the Lost City of Gold” (2019).

En televisión ha tenido éxito reciente por programas como “L.O.L: Last One Laughing” (2018-2019) con el que obtuvo su primer Premio Emmy y ha logrado gran éxito con su “reality”, “De viaje con los Derbez” (2019).

Además de “Acapulco”, se espera el estreno de la película “La lotería”, anunciada para Netflix en donde hará un homenaje al famoso juego latino.