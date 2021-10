Diana Navarro: “Aún no he acabado de descubrir mi voz”

Cantante de copla, de música flamenca, de saetas y fusionadora permanente de estilos, Diana Navarro sigue por la senda que le dicta su conciencia componiendo, interpretando y enfrentándose a sus dos nuevos retos: la realización de un documental sobre la Semana Santa y subirse a las tablas como actriz dramática.

+++ “Mi necesidad de expresarme mediante la música de raíz me ha llevado a ser curiosa con otros estilos”, comenta la artista.

+++ “Me voy a estrenar como actriz de teatro con la obra: “En tierra extraña”. Una historia ficcionada entre el encuentro de doña Concha Piquer y Federico García Lorca, con la presencia de Rafael de León.

+++ “Canto a las injusticias, a las personas, desde la empatía. Me gusta mucho desarrollar personajes en cada canción como si fueran pequeñas obras de teatro”.

La malagueña Diana Navarro canta copla flamenca pero con una virtuosa voz de soprano, con la que se atreve a expresarse en otros distintos géneros, como la zarzuela, la balada flamenca, salsa, o el trap. Con ella hablamos en un hotel de Madrid.

— En su larga trayectoria siempre ha sido una artista que ha arriesgado. Con la fusión de ritmos, con retos y homenajes a diferentes géneros. ¿Por qué ese afán artístico de arriesgar?.

–¿Cómo está llevando esta etapa tan dura para la sociedad en general y para el mundo del espectáculo en particular?

–Pues me siento contrariada porque aunque estoy bastante positiva de ánimo, no puedo evitar entristecerme y sentir el dolor que está padeciendo mi sector. No es justo que en la situación en la que nos encontramos no estemos recibiendo ningún tipo de ayuda.

–¿Conoce Diana Navarro el Carnaval de Cádiz?, ¿Qué es lo que más le llama la atención de la fiesta gaditana?

–Sí lo conozco, el Carnaval de Cádiz es la fiesta de la libertad y en los tiempos que corren es cada vez más necesaria. Lo que más me maravilla y me impresiona es que todos los grupos e intérpretes afinan y tienen arte, y eso teniendo en cuenta que no son profesionales de la música tiene mucho mérito.

–¿Qué significa Cádiz para el mundo de la música y para usted?

–La Tacita de Plata siempre es fuente de inspiración y para el mundo artístico es punto cardinal de buena poesía y grandes músicos.

–¿Conoces alguna copla de Carnaval?, ¿cuál? y ¿de dónde le vino?

–Conozco bien ‘Con permiso buenas tardes’, el pasodoble de Antonio Martínez Ares. Me viene de mi amiga Noelia y de mi amigo Carmelo que siempre que estábamos de fiesta lo cantaban (ríe).

–¿Qué modalidad del Carnaval le gusta más? ¿La tradición del coro y sus tangos, el cuidado y la afinación de las comparsas, el humor del cuarteto o el ingenio de las chirigotas?

–La verdad es que disfruto de todas las modalidades, pero si he de quedarme con una o destacar alguna te diría que me quedo con el ingenio de las chirigotas, me encanta.

– ¿Qué importancia tiene para una intérprete de su talla toda la tradición de nuestras fiestas populares andaluzas?

–Mucha. El Carnaval de Cádiz es un referente poético. Precisamente compuse un tema para mi disco ‘Resiliencia’ con Antonio Martínez Ares y es una de las letras de mis discos que más me gusta.

– Como fenómeno creativo y compositivo ¿Qué le parece el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas?, ¿Cómo valora la preparación de un repertorio completo cada año con su escenografía, disfraz, montaje vocal, y todos los elementos necesarios y profesionales para ofrecer una obra a la altura del Gran Teatro Falla?

–Yo tengo claro que los carnavaleros, los autores y los intérpretes, son artistas en mayúsculas, aunque no estén reconocidos como tal. Realizan el mismo proceso de creación, ensayo y ejecución que los profesionales de la música que se dedican en cuerpo y alma a esto y además lo hacen con una pasión que muchos artistas conocidos no llegan a transmitir.

–¿Cree que el Carnaval es especialmente necesario en estos meses que estamos padeciendo?

–Mucho. Por eso me da mucha pena que no se puedan celebrar. Pero ahora lo importante es parar esta locura y volver a la normalidad lo antes posible.

–¿Cantaría Diana Navarro en una agrupación de Carnaval?, ¿Le gustaría vivir esa experiencia?

–Sería precioso, la verdad. Nunca se sabe…