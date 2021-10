Gustavo Santaolalla promete toques de música latina en serie “The Last of Us”

Miami, 26 oct (EFE).- El compositor argentino Gustavo Santaolalla “disfrutó” el reto de transformar la música del videojuego “The Last of Us” en la banda sonora de la serie del mismo nombre que prepara HBO y prometió que los fans latinos “reconocerán toques” de su música.

“Ese es quien soy yo, un cazador de sonidos que adora mezclar una guaracha con un merengue una quena con un arpa. Mis composiciones salen de mí y soy un músico formado en Argentina y alimentado por el mundo, pero especialmente por la música de Latinoamérica”, expresó en entrevista con Efe.

Santaolalla compuso la música de la primera entrega del videojuego “The Last of Us”, que salió en 2013. Repitió la experiencia en 2020 con “The Last of Us Part II” y este año lo hizo con la serie, que tiene como protagonista al chileno Pedro Pascal.

“Es la cuarta serie en la que he trabajado y debo decir que no hay fórmula que se pueda aplicar al trabajo de hacer una banda sonora, porque el dueño de todas las decisiones es el director”, explicó.

“Uno se limita a crear el sonido con la duración y la intención que se requieren”, agregó el compositor e instrumentalista.

Aunque hace ver el trabajo como algo sencillo, las bandas sonoras de Santaolalla han sido reconocidas como “magistrales”. Tanto que tiene dos Oscar por el trabajo que hizo para “Brokeback Mountain” en 2005 y “Babel” en 2006.

La banda sonora de las dos ediciones del juego “The Last of Us” ganó el galardón “Excelencia” en los Premios de Videojuegos de 2014, en el festival SXSW.

Y también el galardón de mejor audio en los British Video Game Awards de ese mismo año y la canción principal, compuesta y tocada por Santaolalla de este popular videojuego, suele ser incluida en eventos en los que se incluyen temas icónicos del mundo audiovisual.

Para la serie, que se espera se estrene en junio de 2022, Santaolalla se apoyó en su experiencia cinematográfica y en televisión. Fue él quien compuso el tema y muchos acompañamientos musicales en “Jane the Virgin” y “Making a Murder”.

En forma paralela, trabajaba en la banda sonora de la serie de dibujos animados “Maya and the Three”, que se estrenó este viernes en Netflix, que cuenta la historia de una quinceañera que es a la vez princesa y guerrera (con la voz de Zoe Saldaña).

Y todo en un mundo en el que su creador, Jorge Gutiérrez, fusionó la mitología e iconografía de los imperios Azteca, Maya, Inca y las culturas indígenas del Caribe.

“Hice ‘Maya’ por Jorge”, indicó el artista, que explica que a estas alturas solo hace lo que quiere hacer: “Lo que me da placer o me enseña algo”.

Por eso además prepara su próxima gira con su banda, Bajo Fondo, que lo llevará a Sudamérica con fechas confirmadas en Montevideo el 9 de diciembre y en Buenos Aires una semana después, el 16.