El recuerdo de los muertos alrededor del mundo

Aunque la “Noche de Brujas” se haya popularizado gracias a la influencia estadounidense, sus raíces folclóricas y paganas vienen de otras tierras y son muchas las culturas que tienen celebraciones equivalentes con tradiciones propias.

+++ Si hay una fiesta capaz de rivalizar con Halloween en popularidad, ese es El Día de Los Muertos, que se celebra en México y en otros países de América Latina, especialmente en Centroamérica.

+++ El Día de La Mascarada o Día de las Mascaradas, en Costa Rica, aparecen personajes como La Llorona, el Diablo, la Segua, el Polizonte, la Muerte, la Gigant, o la Chingoleta, producto del folclore tradicional.

+++ ¿Un solo día de Halloween al año no es suficiente? En Nigeria la festividad equivalente dura… ¡hasta seis meses!, aunque ocurre cada dos años.

Muchos ya tienen preparado su disfraz y su cesta para jugar al “truco o trato”… O no. Porque todo depende del lugar en el que se encuentren: hay más maneras de celebrar la “Noche de Brujas” o “El Día de Todos los Santos” y sus equivalentes en otras culturas y tradiciones.

“Ella ponía un altar gigante, así que cuando se va, yo asumo la tradición que ella me enseñó y le dedico la ofrenda cada año. Para mí es una forma de no perder una costumbre en la que siento que los que no están, me acompañan”, le dice a BBC Mundo.