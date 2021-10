Que lo haga el móvil: “apps” que se encargan de sus tareas

Hacer la compra y la colada, pasear al perro, elegir vestuario… Con las aplicaciones adecuadas, casi cualquier tarea puede delegarse o volverse más sencilla gracias a nuestro “smartphone”.

+++ Tener un chef en casa (Miummium); pedir comida a domicilio (Glovo); o que vayan al supermercado por nosotros (Lola Market), son opciones de comida que podemos delegar en nuestro teléfono inteligente.

+++ También se puede delegar para poner la lavadora (Colada.app), sacar la basura (Incubos), o pasear a nuestro perro (Rover).

+++ No será necesario decidir cada mañana la ropa con la que ir a trabajar (StyleBook) ni conducir (Uber) para ello, con el celular otros pueden hacerlo por nosotros.

Con la vuelta a la rutina llegan trabajo, compra, sacar al perro, hacer las tareas del hogar, preparar la cena, dejar lista la ropa para el día siguiente… Pero puede ser que no haga falta, porque el retorno al día a día puede ser mucho más sencillo si, con “smartphone” en mano, delegamos algunas de nuestras obligaciones o necesidades. Solo hay que instalar las aplicaciones adecuadas para ello que se encuentran disponibles en cada país.

Entérese de algunas de las aplicaciones que le ayudarán a gestionar las tareas del hogar en el día a día.

1. OurHome

Esta aplicación permite tener las tareas bajo control ayudando a organizarlas, gestionarlas y distribuirlas. Con ella se puede crear listas de quehaceres, seleccionar la periodicidad en las que hay que realizarlas. Asimismo, la app envía recordatorios si uno no ejecutó determinada tarea.

OurHome es perfecta para personas que viven solas pero también para hogares con varios miembros. La app tiene una interfaz que permite asignar tareas a todos los integrantes del hogar. Así, es ideal si uno comparte departamento, vive en pareja o ya hay hijos en edad de responsabilizarse de alguna faena. Además, cuenta con funciones complementarias para organizar las compras y mantener comunicada a los integrantes del hogar.

Asimismo, esta aplicación cuenta con un sistema especial de recompensas, pensado para motivar a los niños a colaborar en el hogar, dándoles así responsabilidades para mejorar su desarrollo y autoestima.

2. Cozi Family Organizer

Cozi Family Organizer es una app completa que cuenta con funciones para organizar y distribuir las tareas como para realizar la lista de compras.

Permite hacer la planificación para múltiples usuarios.

Esta app integra un calendario donde se puede escribir las actividades a realizar a lo largo del día y así encontrar un espacio para las tareas del hogar.

Así, se puede hacer listas de rutinas de limpieza, integrar Google Calendar o preparar la lista de la compra.

En la sección de recetarios, Cozi Family Organizer, permite mantener todas las recetas en un solo lugar, además de agregar los ingredientes a lista de la compra con un solo clic.

3. Clean House

Esta app se encarga de controlar la lista de tareas y recordar las rutinas de limpieza de los diferentes sitios de la casa. Por ejemplo, se puede poner un recordatorio mensual de “limpiar la terraza”, y en cambio, la tarea de “barrer la casa” puede tener un recordatorio diario o semanal.

Al entrar en la aplicación, inmediatamente verá una lista de las cosas que debería hacer ese día para mantener su hogar ordenado.

Además, Clean House es perfecta para quienes viven en un estrés continuo o que pasan mucho tiempo fuera de casa, incluso para estudiantes que comparten departamento y tienen que dividirse las tareas de la casa todas las semanas.

4. Wunderlist

Las obligaciones diarias y las rutinas de varios miembros del hogar pueden hacerle olvidar algún compromiso o artículos faltantes en el hogar. Sin embargo, esta aplicación permite realizar, por ejemplo, listas de quehaceres, compras, de compromisos familiares y hasta tareas del trabajo a modo de agenda. Las listas pueden ser programadas diaria, semanal o mensualmente e igualmente ser compartidas con compañeros de trabajo y miembros de la familia a quienes se le delegue alguna tarea en cualquiera de las listas. Wunderlist se sincroniza instantáneamente entre su teléfono, tableta y computadora para que pueda acceder las listas desde cualquier lugar. La app está disponible para Android e iOS, permite también enviar y recibir mensajes, avisos y recordatorios para que no pierda ningún compromiso.

5. Out of Milk

Out Of Milk es la aplicación más usada en su sector. Con ella podrá crear la lista de la compras con todo tipo de detalle: precio, unidades o lugares donde ir a comprar cada cosa.

Esta aplicación permite ordenar lo que uno necesita por tipo de categoría, como: droguería, carnicería, bebidas, productos de farmacia, belleza y otros. Todo esto puede ser accesible para tantas personas como uno quiera.

Además, Out of Milk permite crear un inventario sobre las cosas que se tiene en casa e ir actualizándolo, y la misma app avisará cuando crea que se necesita comprar un determinado producto.

Esta app funciona en Android, iOS y en cualquier navegador web.

6. Any.do

Any.do permite ver todas las tareas pendientes para realizar en el día. La aplicación preguntará tarea por tarea si se la hará hoy y a qué hora. Así, se podrá añadir una alarma a la hora que se quiera, retrasarla a otro día o eliminarla si se la hizo. Se puede organizar el plan del día desde el menú de la aplicación y desde la configuración decir qué días de la semana y a qué hora se quiere que el móvil realice una notificación.

7. BigOven

BigOven es la mejor aplicación para tener organizadas las recetas e inventario. No importa si se trata de la receta más fácil o la más complicada de elaborar, porque esta consigue hacerla parecer mucho más sencilla de lo que realmente es.

Esta aplicación permite realizar toda una serie de acciones gracias a las herramientas de que dispone. Por ejemplo, planifica todas las comidas de las semanas, busca por tipo de comida: desayuno, comida, postre, cena, etc.

Además, genera una lista de la compra a partir de las recetas. Pero genera una lista únicamente de la comida que hace falta, gracias a un inventario que se puede realizar previamente.

8. Dommuss

Con esta herramienta se puede generar una organización familiar, construir equipos encargados de distintas tareas y disponer de información al instante y sincronizada. Elaborar listas de compra, citas, calendarios y más.

Además, permite contar con una lista de contactos importantes para todos: médico, chofer del bus u otros.

9. Mothershp

Esta enfocada en los más pequeños de la casa, entrega recompensa por los objetivos cumplidos, incentivando la responsabilidad de una forma más lúdica. Una forma fácil de enseñar a los niños tareas simples y rutinarias como lavarse los dientes después de cada comida, recoger la mesa o alimentar a la mascota.