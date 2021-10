Daisy Ridley se apunta al thriller “Mind Fall” de Mathieu Kassovitz

Los Ángeles (EE.UU.), 2 de nov. (EFE).- Daisy Ridley, que alcanzó la fama como protagonista de la tercera trilogía de “Star Wars”, se incorporó a la película “Mind Fall” del cineasta francés Mathieu Kassovitz (“La Haine”, 1995).

El portal Deadline aseguró que esta cinta imaginará un Londres futuro en el que la droga más buscada en el mercado negro son los recuerdos, que se pueden extraer de los cuerpos e implantar en otros cerebros usando una tecnología ilegal.

Ridley dará vida a una traficante de recuerdos que también debe afrontar sus propios problemas con el pasado.

Graham Moore, ganador del Óscar al mejor guion adaptado por “The Imitation Game” (2014), ha escrito esta película.

Deadline detalló hoy que los derechos de esta cinta se pondrán a la venta la próxima semana en el American Film Market, una importante cita de negocios de la industria cinematográfica y que se celebra de forma virtual por segundo año consecutivo debido a la pandemia.

Ridley encarnó a Rey en las películas “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” (2015), “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” (2017) y “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker” (2019), en donde estuvo acompañada por Adam Driver, John Boyega y Óscar Isaac.

Al margen de la saga galáctica ideada por George Lucas, Ridley ha aparecido en los últimos años en proyectos para la gran pantalla como “Murder on the Orient Express” (2017) y “Ophelia” (2018).

En su primera película después de “Star Wars” no tuvo suerte, ya que “Chaos Walking” (2021), un thriller distópico donde compartió protagonismo con Tom Holland, obtuvo unas críticas mediocres y se estrelló en taquilla.

“Chaos Walking” recaudó 26 millones de dólares a partir de un presupuesto de alrededor de 100 millones.

Por su parte, Kassovitz firmó con “La Haine” una de las cintas más emblemáticas e impactantes del cine de los años 90.

Su carrera posterior ha sido desigual y ha combinado algunas películas interesantes como “Les rivières pourpres” (2000) con sonoros fracasos como “Babylon A.D.” (2008).

“Mind Fall” será su primera película como realizador desde “L’ordre et la morale” (2011).

Como actor, su papel más recordado lo interpretó en “Amélie” (2001) como el joven Nino del que estaba enamorado la protagonista.