El mexicano Juan Toscano-Anderson se concentra en el presente con Warriors

Ciudad de México, 5 nov (EFE).– Juan Toscano-Anderson, alero de los Warriors de Golden State, afirmó este viernes que está concentrado en su presente con el equipo y negó que haya renunciado a jugar con la selección, aunque admitió que en la actualidad no es posible.

“No quiero hablar de la selección porque es difícil. Ahora no puedo porque estamos en temporada y ojalá que todos lo entiendan. Los medios dicen que no quiero representar a México pero, la verdad es que no puedo ahora”, dijo a periodistas.

“Aunque ahora no puedo representar a México en la selección, sí lo hago en la mejor liga del mundo. Es algo diferente, pero cada día que me levanto yo sé que soy el ejemplo de México y lo llevo con honor, estoy orgulloso de ser mexicano”, afirmó Toscano.

Nacido hace 28 años en Oakland, Toscano-Anderson, cuya madre es mexicana, protagonizó una polémica a mitad del año porque fue llamado por México para el último clasificatorio al torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Split, Croacia, pero de último momento declinó asistir.

Según su agente, Moisés Cohen, la federación mexicana de baloncesto se negó a adquirir un seguro médico, un vuelo en clase preferente y una habitación individual para su alojamiento en la concentración.

El único mexicano en la NBA y el quinto en la historia, dijo que en su tercera temporada con los Warriors ha aprendido a ser un jugador valioso desde el banquillo.

“Este año es diferente porque tenemos más veteranos en el equipo y veo cómo juegan jugadores como Andre Iguodala o Draymond Green, estoy aprendiendo de la banca y en prácticas. Así pasa en esta Liga porque cada equipo quiere ser mejor y nosotros somos mejores que el año pasado”, señaló.

Toscano dijo que su meta es convertirse en el primer mexicano en ganar un título de la NBA y que trabaja para mantenerse por muchos años en la mejor Liga de baloncesto en el mundo.

“Soy un jugador muy dinámico. Puedo manejar el balón, tirar, hacer cualquier cosa. Para tener una carrera larga en la NBA debes buscar tu lugar en el equipo. En los Warriors no necesitan los puntos de Juan, ya tenemos eso con otros grandes jugadores, yo busco mi lugar para ayudar al equipo, sé mi rol”, puntualizó.