Adaptación de “Real Women Have Curves” llegará a Broadway con sabor latino

Nueva York, 1 dic (EFE).- El filme “Real Women Have Curves” podría llegar pronto a Broadway, al estar en marcha la adaptación musical que irá firmada por el director Sergio Trujillo y los productores Barry y Fran Weissler, todos ellos conocidos por las coreografías de famosas obras de la meca del teatro neoyorquino.

Los Weissler, productores de “Chicago” o de “Waitress”, han elegido además al dúo mexicano de pop Jesse & Joy para crear la música y la letra del musical, indica la revista Forbes.

También destaca que el guión estará a cargo de Lisa Loomer, quien ha escrito varias obras sobre la experiencia de los inmigrantes latinos y los problemas de la imagen corporal.

“Cuando gané mi premio Tony en 2019, hice un contrato personal conmigo mismo de que iba a estar en primera línea para asegurar que se cuenten historias sobre la cultura latina”, dijo Trujillo, con una carrera de 25 años en el teatro, en una reciente entrevista, según recordó Forbes.

Trujillo, el primer latino en recibir un Tony a la mejor coreografía, ganó el codiciado premio de teatro por “Ain’t Too Proud: the Life and Times of the Temptations” en 2019.

“Real Women Have Curves”, que ganó el Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance y está basada en una obra de teatro de 1987 con el mismo nombre, cuenta la historia de una adolescente de origen mexicano, con una figura voluptuosa, que lucha por elegir entre vivir su propia vida y vivir la vida que sus padres inmigrantes quieren que viva.

El filme, un retrato multidimensional de la experiencia de la mujer latina de los EE.UU., causó sensación por su tratamiento de la percepción física de la mujer y su sexualidad.

“Real Women Have Curves me recuerda a todas las mujeres latinas de mi vida … que lucharon y trabajaron tan duro en sus vidas para que yo pudiera hacer estas cosas”, ha señalado también Trujillo, cuya exitosa carrera en el teatro incluye créditos como director.

Este largometraje también fue incluido en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso.

Trujillo hizo su debut en Broadway como bailarín en 1999 y como coreógrafo en 2005 con “All Shook Up” a la que siguió la exitosa “Jersey Boys”; en 2011, había cuatro obras con corografía de Trujillo presentándose de forma simultánea en Broadway.

Entre sus trabajos en Broadway figuran además “Summer: The Donna Summer Musical”, “A Bronx Tale” y “Guys and Dolls”, entre otros.