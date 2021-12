Yoga para las futuras mamás

Ejercicios de yoga para embarazadas

Los ejercicios que te proponemos a continuación son muy tranquilos y relajantes. Puedes hacerlos tanto si no has hecho nunca yoga como si ya eres una yogui experimentada, siempre consultando antes con tu médico o tu matrona. Haz caso a las señales de tu cuerpo y practica solo con la intensidad con la que te sientas cómoda. Las asanas no deben ser demasiado exigentes, pues el objetivo es que te relajes haciéndolas.