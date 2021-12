“Belfast” y “West Side Story” lideran las nominaciones de los Critic’s Choice

Los Ángeles (EE.UU.), 14 dic (EFE).- “Belfast” y “West Side Story”, con once candidaturas cada una, parten como las principales favoritas de los premios Critic’s Choice Awards, que se entregarán el mismo día que los Globos de Oro y pretenden reemplazar a estos premios en popularidad.

La Critics Choice Association (CCA), que agrupa a unos 500 críticos cinematográficos de Estados Unidos y Canadá, anunció sus candidatos horas después que los Globos de Oro y celebrará una ceremonia el próximo 9 de enero, a la vez que los famosos premios la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

En esta batalla entre galardones, además de “Belfast” y “West Side Story” han logrado destacar también “Dune” y “The Power of the Dog”, con diez nominaciones cada una. Las cuatro cintas son candidatas al premio a la mejor película.

Completan la lucha en la categoría de mejor película: “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” y “Tick,tick… Boom!”.

En el apartado de dirección los nominados fueron Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”), Kenneth Branagh (“Belfast”), Jane Campion (“The Power of the Dog”), Guillermo del Toro(“Nightmare Alley”), Steven Spielberg (“West Side Story”) y Denis Villeneuve (“Dune”).

A diferencia de los Globos de Oro, no habrá representación hispana en la competencia por el título de mejor película extranjera, donde concurrirán “Drive My Car” (Japón), “The Hand of God” (Italia) y “A Hero” (Irán), “Flee” (Dinamarca) y “The Worst Person in the World” (“Noruega”).

En cambio, sí que aparece un importante nombre latino en las categorías de interpretación: la puertorriqueña Rita Moreno, que a sus 90 años recibió una mención por su regreso a “West Side Story” con un papel secundario creado específicamente para ella.

Asimismo, las actrices estadounidenses Rachel Zegler, de origen colombiano, y Ariana Debose, de origen puertorriqueño, están nominadas a mejor actriz joven y mejor actriz secundaria (respectivamente) por esa misma cinta.

Nicolas Cage, Benedict Cumberbatch, Peter Dinklage, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington son los candidatos a mejor actor protagonista, y en la sección femenina recibieron nominaciones Jessica Chastain, Olivia Colman, Lady Gaga, Alana Haim, Nicole Kidman y Kristen Stewart.

Hasta ahora, los Critic’s Choice Awards se habían mantenido en la segunda división de los galardones frente a los Óscar y los Globos de Oro, las dos citas de mayor popularidad en todo el mundo.

Tras el boicot impuesto por los grandes estudios de Hollywood y la cadena de televisión NBC -que no retransmitirá los Globos-, la asociación de críticos se ha propuesto elevar esta ceremonia que se emite anualmente por el canal The CW con bajos registros de audiencia.

“He estado recibiendo llamadas de la industria, diciendo: ‘Contamos con ustedes para dar un paso al frente ahora'”, dijo su presidente Joey Berlin en declaraciones a Los Ángeles Times, diario que recordó las polémicas previas de la asociación, relacionadas con gestiones económicas y dudosas decisiones de su palmarés.